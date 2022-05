Toni González exhibe músculo para liderar un abalismo de nuevo cuño

Casi 600 militantes y simpatizantes del PSPV llenaron el domingo el acto organizado por el alcalde de Al mussafes, Toni González. No es una mala carta de presentación. A la cita acudieron los 400 afiliados de la agrupación socialista local, la más numerosa tras València, y otros 200 afiliados de la provincia. Estaba la plana mayor del sector abalista. No faltó el propio exministro José Luis Ábalos, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, la expresidenta provincial, Mercedes Caballero o el exdelegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio. Pero también acudieron el ex vicesecretario federal del PSOE, Ciprià Císcar, el secretario de organización del PSPV, José Muñoz, y el secretario general provincial y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. González buscaba visibilidad y la consiguió. Ya no esconde que quiere liderar una corriente interna en el PSPV que recoja el testigo del abalismo, hoy huérfano ante la resistencia de su mentor a ponerse ahora bajo los focos.

El PSPV de Almussafes ha pasado de tener 90 afiliados en 2011 en la oposición a sumar más de 400 con una sólida mayoría absoluta en el ayuntamiento. El discurso del alcalde de Almussafes es una exaltación permanente a la militancia y una llamada a la unidad y cohesión interna para no despertar recelos. ¿Y qué busca con todos esos guiños de complicidad? Reconocimiento y espacio para proyectarse como referente de un abalismo de nuevo cuño. Ambición no le falta. Persigue negociar cuotas de poder sin ser visto como una amenaza para la estabilidad del PSPV a un año vista de un proceso electoral determinante para el socialismo. En el acto del domingo también hablaron el nuevo líder provincial, Fernández Bielsa, y el todopoderoso José Muñoz, quien no dudó en destacar el éxito del acto. Que cediera la última palabra a Ábalos, pese a no ostentar hoy ningún cargo de relevancia, dice mucho de las intenciones deGonzález. El exministro alabó la capacidad de movilización de la Agrupación Socialista de Almussafes, a la que puso como ejemplo de crecimiento y trabajo. Diana.