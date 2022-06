Cullera y Perelló endurecen en la Nit de Sant Joan las normas para proteger la playa

Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil desplegarán efectivos por todo el término municipal de Cullera a fin de garantizar el normal transcurso de la Nit de Sant Joan. Un dispositivo que este año empezará antes de lo previsto, ya que al caer en viernes se espera una afluencia masiva.

Se prestará especial atención al tráfico para garantizar la fluidez en los accesos a Cullera, además de realizar controles de drogas y alcoholemia. Este dispositivo de seguridad empezará por la tarde. El otro foco de atención será el paseo marítimo, el punto de mayor concentración de personas. Se trata de medidas preventivas perfiladas en un plan de protección en el que las autoridades locales llevan trabajando hace tiempo.

La protección ambiental es prioritaria. Por eso, se continuará prohibiendo el encendido de hogueras fuera de las playas de Sant Antoni y Racó, una medida que ha dado buenos resultados y que tiene un doble objetivo: evitar que la llegada masiva de gente pueda provocar destrozos en los arenales y las infraestructuras y facilitar las labores de limpieza. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad vigilarán con especial énfasis los arenales protegidos del Parque Natural de la Albufera.

Este año el consistorio,volverá a repartir la leña para el encendido de las hogueras a partir de las 20 horas hasta el fin de las existencias. Habrá seis puntos en el paseo marítimo: en los accesos de las calles País Valencià-Arensol, Caminàs, Oasis, calle Madrid-Posta Oasis, Burguer King, y Florazar 2. No podrá accederse con maderas propias. Está prohibido entrar con objetos punzantes (maderas con clavos, etc.) o vidrio a la arena y se pide encarecidamente que las hogueras no se entierren en la arena una vez terminadas porque esto dificulta la posterior limpieza.

Sin botellas de alchohol

Estará prohibido entrar con alcohol en la playa. Las botellas que se encuentren serán requisadas. De esta forma, se pretende evitar que la noche de San Juan acabe convirtiéndose en un macrobotellón en la playa.

La limpieza comenzara a desarrollarse a partir partir de las 4 de la madrugada se desalojarán las playas por parte de la Policía Local y se activará un dispositivo especial de limpieza.