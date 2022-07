2,5 horas desde Carlet a València por los déficits del transporte

La línea 1 de Metrovalencia une el municipio de Carlet con València en un tiempo estimado de 48 minutos. Sin embargo, los usuarios, durante estos días, han visto triplicado su tiempo de desplazamiento debido a las obras de renovación de esta línea, que se iniciaron el pasado lunes 25 de julio. Ante esta actuación, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha facilitado un servicio de autobuses para permitir el desplazamiento.

José Rodríguez, vecino de Carlet con movilidad reducida, denuncia que ayer tardó dos horas y media en llegar a la ciudad desde la residencia para mayores de Carlet. «El autobús llegó a las 8:30 h, pero no salió hasta las 9 h , ya que el conductor tuvo que colocar la rampa para ayudarnos a subir a las dos personas que íbamos en silla de ruedas. Posteriormente tuve que utilizar el metro en el tramo que no está en obras, por lo que no llegué a la capital hasta las 11 h», reivindica el vecino de Carlet. «Tenía una cita médica en València y, como ocurre siempre que cojo el transporte público, he llegado tarde», añade.

En su caso, si quiere utilizar el servicio de transporte alternativo al metro, debe avisar a la estación de autobuses con, al menos, 48 horas de antelación para que el vehículo esté adaptado a sus necesidades. «Ayer íbamos dos personas en silla de ruedas, yo pude utilizar el espacio guardado para nosotros, pero la otra persona tuvo que sentarse en uno de los asientos», explica Rodríguez, quien añade que «por falta de espacio, ya que no cabíamos, tuvieron que recoger la silla y ponerla entre dos asientos, lo cual fue una temeridad porque podrían haberla roto».

Además, reivindica la falta de seguridad durante el trayecto. «Mi silla no iba cogida por ninguna parte, es decir, no me habían colocado el cinturón para que no se moviera, por lo que si el autobús hubiese frenado, yo me hubiera hecho mucho daño», reconoce.

Sin embargo, Rodríguez reivindica que el autobús no es el único medio de transporte que no está adaptado a las personas con movilidad reducida. «En el momento de subir al metro, también he tenido que esperar porque no estaba adaptado y, por lo tanto, debía acudir alguien a colocar la rampa», indica.

Rodríguez explica que, por su situación y las visitas médicas, debe viajar constantemente a València. «Tengo que estar llamando constantemente a la estación para reservar un autobús con rampa y, si no hay, esperar una hora, ya que es la frecuencia de paso entre autobuses», reclama. Concluye: «Es una situación insostenible y genera mucho caos entre los usuarios, por lo que la única alternativa es reclamar para que mejoren la situación».

Las obras se prolongan hasta el 31 de agosto

FGV ha informado que las obras de renovación de vía de la línea 1 de Metrovalencia, que afecta a diferentes tramos en superficie, finalizarán el próximo 31 de agosto. Esta actuación, que se inició el pasado lunes, obliga a cortar el tráfico ferroviario en las zonas afectadas, por lo que se ha previsto un servicio sustitutorio de autobús. Durante la intervención, se mejorará la accesibilidad en las estaciones.