Josep Micó es reaferma com a poeta amb el premi d’Alberic

El poemari ‘Teler de zèfir’ ,de Josep Micó Conejero, ha guanyat la 49ena edició del Premi de Poesia Francesc Badenes Dalmau, d’Alberic. L’obra representa «el viatge vital fet al costat d’un amic molt estimat, amb els moments d’alegria i els de tristesa que hi ha sempre en tot itinerari. És un cant elegíac davant la pèrdua sobtada d’aquest amic, els records que m’acompanyen i la solitud i el dolor que en resta», relata l’autor.

Micó ha tractat de transformar en bellesa poètica el solatge que roman enriquidor d’aquella relació d’amistat i afecte. «Em sembla que he aconseguit que la ferida per l’absència definitiva haja esdevingut en molts poemes el lirisme que expressa l’emoció i el lament, però alhora il·lumina el present amb una bellesa que és l’antídot possible per superar la pèrdua i mantenir els records que ens fan créixer», assenyala.

«Per mi ha estat molt important haver guanyat aquest premi perquè sempre he estat vinculat de diverses formes a Alberic(relacions familiars, estudis, amics, etc), a més, i no és l’element menor, aquest Premi Francesc Badenes Dalmau, com ja vaig dir en l’acte de lliurament, és un dels més antics de Poesia del nostre país, i obtenir-lo és una satisfacció afegida», conclou.