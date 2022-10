La mujer pasa de la nada a todo en la sociedad musical Santa Cecilia de Cullera

En octubre de 2021 fue elegida por primera vez una mujer como presidenta de la Sociedad Instructiva Musical Santa Cecilia de Cullera. Durante demasiado años, el papel que la banda y la sociedad en general había reservado a las mujeres era el de "acompañantes de", "madres de" o "hijas de". Para esta emblemática institución cullerense "ha llegado el momento de hacer una revisión crítica de la poca visibilidad que la mujer ha tenido en su seno, pero también en todas las demás entidades musicales.

A principios de siglo XX y, sobre todo, durante el periodo republicano era fácil encontrar a mujeres destacadas en todos los ámbitos de la sociedad. Y el musical no es ajeno. Pero durante el franquismo las mujeres desaparecieron de la vida pública, se les vetó para formar parte de asociaciones de todo tipo. "En el seno de nuestra sociedad hay que trasladarse a los años 70 para encontrar las primeras socias", destaca el monográfico dedicado a este asunto que acaba de publicar la revista de la banda, dirigida por el periodista Vicent Borja con el apoyo del jefe de Comunicación, Toni Picazo, y del cronista, Xavier Bonet.

La sociedad musical instructiva Santa Cecilia de Cullera fue precursora. El caso de Elvira Chornet, hija del fundador de la sociedad, es llamativo. Fue llamada a hacerse cargo de la academia de solfeo a finales de los años 50. "Si Santa Cecília se siente orgullosa de una persona es de ella", coinciden en señalar miembros y socios de la entidad.

Primeras músicas

Para encontrar a la primera mujer en la directiva hay que remontarse a 1984, cuando se incorporó Juana Mengual. También en ese año está fechada la primera Comisión de Damas Cecilianas. Las primeras músicas (todas ellas de cuerda) aparecieron en 1976. En 1978 se fundó la orquesta, que da otro empujón a la incorporación de la mujer, aunque solo a los instrumentos de cuerda. No será hasta el año 1992 cuando surge en la banda sinfónica una mujer instrumentista de viento, "no sin pasar por situaciones poco gratificantes", matiza la revista.

Aunque no se permitiera a las mujeres ser visibles, no significa que no fueran activas. "Por eso, llegamos a la conclusión de que sin el trabajo callado pero firme de las mujeres, la sociedad musical Santa Cecília de Cullera no hubiera llegado nunca a las cotas de excelencia en las que se encuentra actualmente", destaca la revista. "No ha habido ningún momento en que ellas no estuvieron presentes", concluye.

Homenaje y autocrítica "de lo que no tendría que pasar nunca"

Con la revista monográfica, la Sociedad Musical Santa Cecilia "quiere hacer, una homenaje a todas las mujeres invisibles” que la han integrado “y hacer una autocrítica constructiva de lo que no tendría que haber pasado nunca". El estudio también quiere ser "una ventana abierta a todas, a las antiguas, a las invisibles y a las de ahora, para recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir", asevera el consejo editor. La presentación de la revistacontó con la presencia de la presidenta, Begoña Pla, y del alcalde de Cullera y diputado provincial de actividades musicales, Jordi Mayor, quien hunde sus raíces musicales en la entidad ceciliana. Mayor quiso destacar "la importancia de la mujer dentro del mundo musical y el hecho de que poco a poco esta integración muestre a las entidades musicales el camino hacia la igualdad".