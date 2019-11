premi de foment d'aic a la trajectòria cultural

quan la ciutat de Gandia va ser declarada, l'any 2017, com la primera Capital Cultural Valenciana, la Junta Directiva de la Societat de Foment d'AIC de Gandia va aprovar la creació d'un premi que reconeguera la trajectòria cultural d'una persona o entitat de la comarca de la Safor. La primera edició, l'any 2017, guardonà el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell de Gandia, la del 2018 ho va fer a Mavi Mestre, la Rectora Magnífica, de la Universitat de València i, esta tercera del 2019, ha reconegut la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia. El premi té caràcter honorífic i els guardonats reben una estatueta original, cisellada per l'escultor Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronzes Jordà, que representa una al·legoria de les belles arts.

Dijous passat es va celebrar l'acte de lliurament. Seien en els llocs destacats, l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, el president de la Societat de Foment d'AIC, Joaquín Bernabeu, el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, acompanyat per la fallera major infantil de Gandia, Alba Ramón Borja, el vicepresident de l'Àrea Social de Foment, Paco Sellens, el secretari general, Ignacio Román, el vicealcalde de l'Ajuntament de Gandia, Josep Alandete i els regidors municipals: José Manuel Prieto, Ferran Martínez, Miguel Àngel Picornell, Vicent Gregori, Gemma Garcia Tarancón i Pascal Renolt. Assistiren també els vicepresidents de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez i Juan Espinosa, l'alcalde de Benirredrà, Emilio Falquet, acompanyat per la regidora Silvia Climent, el subdirector d'Empreniment i Càtedra d'Empreses de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, Vicent Jesús Altur, el director del CEIC Alfons el Vell, Lluís Miret, la presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, María José Martí, acompanyada pel vicepresident, Emili Ripoll i per la padrina de la Setmana Santa de Gandia de 2020, Xaro Pérez Aparisi i el director general de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Pellicer. Presents també estigueren els membres de la Junta Directiva de Foment: Salvador Gregori (regidor de l'Ajuntament de Gandia), Ximo Barber, Enrique Cabanilles, Vicent Escoto, Pilar Gutiérrez, Fernando Rubio, Rafa Durà i Nacho Bernabeu. La Federació de Falles estava representada pels membres de la seua executiva amb el seu el secretari general, Óscar Morant. Presidents i reines falleres de les comissions gandianes ompliren de gom a gom el saló. De la cura de l'acte s'ocuparen Laia Pla, cap de protocol municipal, i Fina López i Javier Climent, de Foment d'AIC.

Com a vicepresident de l'Àrea de Cultura, jo vaig donar la benvinguda als presents i vaig fer un recordatori de la intenció de Foment en la instauració del guardó, de les característiques del premi i de la simbologia de l'estatueta que rebien els premiats. El vicepresident de l'Àrea Social, Paco Sellens, va llegir l'acta d'atorgament del premi i, en acabar, el president Bernabeu mostrà la gran satisfacció que suposava per a Foment que el premi haguera recaigut en les Falles perquè entre Foment i les Falles de Gandia hi havia forts lligams històrics.

Bernabeu va recordar que, l'historiador gandià J. J. Coll, en el seu llibre Les Falles fundacionals de Gandia, escrivia que la primera falla de l'època moderna de la Festa a la nostra ciutat va ser impulsada i feta des de Foment i va mostrar als presents la fotografia d'aquella falla plantada el 1928 a les portes de Foment, i recordà com es va gestar aquells projecte: «El dia de Sant Josep de l'any 1927, estaven reunits al saló principal d'esta casa varis dels socis i, un d'ells, Josep Roman, pagava una ronda per a celebrar el seu sant. La tertúlia girava al voltant de la Festa de les Falles a València que, aleshores tenien tant d'èxit, i en algun moment Antonio Viña i el seu germà, Josep, que eren de València i portaven anys vivint a Gandia, van dir: «Per què no fem que es planten falles a Gandia?», aleshores, aquells socis consideraren que el moment era propici i com que Foment, fundat quatre anys abans, era una entitat creada per a donar suport a les idees renovadores, de tot tipus, per a la societat gandiana, en eixe mateix moment Enrique Melo tirà mà a la cartera i posà damunt de la taula 25 pessetes, gest que van seguir la major part dels presents. I es va muntar una comissió fallera i després d'un any de treball faller i fester, en Sant Josep de l'any 1928 es plantà aquella primera falla». L'any següent, el 1929, es plantaren cinc falles noves en la ciutat i des d'aleshores, excepte el període dramàtic de la guerra incivil, no han deixat de plantar-se falles a Gandia».

Telmo Gadea, va recollir l'estatueta i va agrair el guardó en nom de les 23 comissions falleres gandianes. Confirmà la històrica sintonia entre les dues entitats i feu després un discurs reivindicatiu i, també, crític del paper de les falles en la ciutat, amb una apassionada defensa de la cultura fallera gandiana. Cultura que està en els llibrets que són compendi de poesia, prosa, articles i d'estudis monogràfics; en els premis literaris (Premi Iaraní, el Joan Climent, el de Benirredrà; en les publicacions falleres (el Foc i Flama, la Revista de les Falles, el Pepito); en la defensa incondicional de la llengua valenciana, amb un consens general de totes les comissions per la utilització normativa en llibrets, emissions, curtmetratges i informatius; en el teatre, inicialment adoptat per les comissions com a fi de festa de les presentacions de les reines falleres, i que donà pas al concurs i després la Mostra de Teatre Ligorio Ferrer, de llarga trajectòria històrica local i que va rebre, fa quinze anys, el Premi Micalet de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana; en el concurs de cartells; en la música amb el concert de falles on s'estrenen, anualment, obres originals dedicades a les falleres majors de Gandia, unes peces que s'incorporen al repertori de les bandes de música de les comissions; en la fotografia, amb un concurs de nova creació amb intenció de consolidar, i el Museu Faller, un centre d'interpretació de la Festa visitat per un públic nacional i internacional. Les Falles de Gandia són Cultura!

Finalment l'Alcaldessa Diana Morant feu el seu parlament i començà reivindicant la seua pertinença a les falles, com a fallera de a peu, membre d'una comissió i que, també, va pertànyer a l'executiva de la Federació. Donà la raó al president Gadea sobre que les falles són cultura i recordà l'aposta ferma que per ella es feu en temps del president Tomàs Femenia, en l'executiva del qual estaven Jesús Garcia i jo mateix, quan s'afavorí l'apropament del món de la Cultura a la Festa de les Falles que fins eixe moment havien estat mirant-la per dalt del muscle. Fou el moment de la creació del Premi Iaraní i del Premi de poesia Joan Climent i que les comissions començaren a tindre una cura exquisida en l'edició dels seus llibres, el resultat de la qual els ha fet situar entre els millors i més guardonats de tota la Comunitat Valenciana.

L'alcaldessa va acabar: «Gandia i el món faller han teixit durant dècades una sòlida aliança estratègica amb un únic objectiu: fer de Gandia una ciutat millor i un referent de la festa fallera».