Voleibol-Real de Gandia CF Victoria estéril de los chicos y triunfo hacia el ascenso de las féminas

El senior masculino de voleibol del Real de Gandia CF no ha podido finalmente clasificarse para la fase final autonómica. El equipo entrenado por José Perea ganó 3 a 2 a un gran equipo como el CV Valencia, pero esta victoria no le sirve ya que en el partido de ida perdió por 3-0. Pese a todo, ha sido una gran campaña dado que los realenses finalizaron invictos en la liga regular. El sábado jugaron Juan, David, Jesús, Fran, Adolfo, Josep, José, Xavi, Miguel y Dídac. Debutaron dos cadetes cedidos por el CV Gandia, Ricardo y Nico, ya que el Real CF no tiene base masculina y trabajan con el club gandiense para reforzarse en algún partido. Por su parte, el senior femenino del Real CF reanudó la competición con una nueva victoria, en este caso 3 a 0 ante el VAO Ontinyent. Este resultado les permite seguir invictas en su camino para consumar su gran objetivo, que es ascender a primera autonómica. En el equipo dirigido por Carol Grosso jugaron María Molió, María Bonigno, Susana Blay, Bianca Alacori, María Borrás, Paula Robles, Naiara Marchant, Andrea Mascarell y las juveniles Gala Ivars, Maria Morant, Ángela Quero y Teresa.