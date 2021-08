l’Alqueria Acampada

Xeraco ja està oficialment en festes després de celebrar-se la presentació dels festers i les dames el dimarts per la nit. Tot i que la crisi sanitària no ha permès gaudir-les en la seua plenitud, l’acte es va convertir en una trobada molt emotiva, de moltes emocions viscudes. Des de l’Ajuntament agraïx a la Penya «O Tots o Ningú», a les dames, i a tota la ciutadania la seua gran actitud i col·laboració en tot moment. La banda de música local també va tindre el seu protagonisme abans de la presentació perque va amenitzar la arreplegada dels festers i les dames i el pasacarrer pel poble fins al lloc on es va dur a terme l’acte. Després, va ser el grup de música saforenc, La Tardor» el que va fer disfrutar a tots els veïns i veïnes i, per suposat, als protagonistes. Dalt, tres imatges de la jornada.

La platja de Gandia (junt al Club Nàutic), es va omplir dimarts d’espectadors de totes les edats per a gaudir en família de la pel·lícula d’animació «Abominable» dins del programa gratuït de «Cinema a la mar» impulsat pel departament de Turisme de l’Ajuntament de Gandia. La projecció es va desenvolupar de manera exitosa i amb la corresponent distància de seguretat entre els assistents. El cicle cinematogràfic d’estiu continuarà hui dijous 5 d’agost a les 22 hores al costat del Far 2 de la platja amb la projecció de «El Maquinista de la General».

Un total de 125 persones de distintes edats van participAr el dissabte passat en la tradicional Pujada Nocturna a la Cuta des de la localitat de Llocnou de Sant Jeroni. La concentració de senderistes va tindre lloc a la plaça des d’on va començar la marxa. Una hora després es feia la encesa de llinternes al bancal de la Creu i a les 23 hores estava programat el sopar de coixinera al Pla del Ranxo. A la mitjanit es va oferir una degustació de granitzat i burret i després es va iniciar la tornada al municipi per estar tots en casa just abans de l’hora del toc de queda.

Este passat cap de setmana els xiquets i xiquetes de l’Alqueria de la Comtessa han gaudit d’una convivència amb els monitors de @naturtes amb motiu d’una acampada amb la temàtica Harry Potter a l’Ermita dels Sants de la Pedra dins del terme municipal i molt prop del nucli urà. A l’esquerre, els participants.