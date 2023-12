Com cada any per aquestes dates, la Biblioteca Central de Gandia amplia el seu horari amb l'objectiu que els estudiants de la ciutat puguen preparar els seus exàmens de final del trimestre o semestre.

Així doncs, aquesta obrirà els set dies de la setmana en horari de 9 a 23 hores, des de dimarts que ve, 26 de desembre, fins al diumenge, 21 de gener. Respecte a les excepcions, els dies 31 de desembre i 5 de gener, el centre obrirà únicament de 9 a 14 hores, i l'1 i el 6 de gener, romandrà tancat.