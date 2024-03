Juan Martí: "Somos la única alternativa real a hacer las cosas de forma diferente a lo que hay ahora"

Junts x les Falles es el nombre de la candidatura que encabeza. Va con todo, como demostró con su presentación por todo lo alto en diciembre, que congregó a 700 personas. Ha sido presidente de su comisión, Plaça Prado, durante nueve años y ahora afronta el reto de dirigir al colectivo más numeroso de Gandia.

Antes que nada, ¿ha qué ha dedicado más tiempo estas fallas a vivirlas o a hacer campaña?

A vivirlas, creo que son los cuatro días mas importantes para los falleros y debían disfrutarlas al máximo y olvidarse, al menos unos días, de las elecciones, del programa electoral, y centrarse en pasar unos días estupendos. No había que aprovechar nuestra posición para hacer campaña, era el momento de vivir la fiesta y, sobre todo, estar al lado de los falleros y los máximos representantes para que vivieran sus días más mágicos.

¿Se considera una candidatura de ruptura con la que ha presidido Telmo Gadea los últimos ocho años?

Somos un equipo totalmente nuevo con mucha experiencia en la base de la fiesta que son las Fallas. Somos la única alternativa real a hacer las cosas de forma diferente a lo que hay ahora. Hay que reconocer y agradecer todo el tiempo que Telmo y su equipo han dedicado a las Fallas, que ha sido mucho, pero creemos que son tiempos de aires nuevos, y eso solo lo representamos nosotros.

Que nuestras falleras mayores no hayan ido vestidas de falleras a Fitur en los últimos años, son cosas que no acabamos de entender

Aparte de usted, en su candidatura no hay nadie que haya formado parte de la Federació de Falles, ¿se sienten preparados para el día 1?

A parte de mi, Pintado ha estado 5 años en la ejecutiva 4 con Pepe Lloret de los cuales 3 de vicepresidente de fiestas y 1 con Telmo, pero sí, totalmente, porque, aparte de la experiencia que te da la junta creo que es muy importante estar en contacto continuo con las bases que son las fallas. El equipo que tengo la suerte de encabezar está compuesto por falleros en mayúsculas que saben lo que es trabajar por sus Fallas, y además mucho, y todo el esfuerzo que eso conlleva, queremos implantar esa nueva iluisón y ganas de trabajar por todas y cada una de las Fallas y por todos y cada uno de los falleros. Tengo el mejor équipo y el mejor programa para hacer brillar a nuestras Fallas. Alguien muy cercano me dijo que el secreto está en las ganas y de eso no nos falta.

Ha ido desgranando su programa poco a poco, y uno de los aspectos en los que más incide es en potenciar la imagen de las Fallas de Gandia fuera de la ciudad. ¿Se ha descuidado esta cuestión en los últimos años? ¿En qué cree que se ha notado?

Creo que es muy importante utilizar nuestras Fallas que son de las mejores de la comunidad como reclamo turístico y como imagen de la ciudad. Gandia siempre ha estado muy bien considerada fuera, pero también es cierto, que en los últimos años, otras localidades se han puesto las pilas y se han puesto a nuestra altura, y Gandia tiene que estar bajo mi punto de vista un paso por delante de todas ellas, y ese es un objetivo claro que nos hemos marcado a fuego. El hecho de que nuestras falleras mayores, por ejemplo, no hayan ido vestidas de falleras a Fitur en los últimos años, son cosas que no acabamos de entender, hay que perfeccionar el protocolo que envuelve a todos los actos y luego tenemos que fomentar el nivel de nuestras Fallas.Todo y que esta año hay que felicitar a todas y cada una de las comisiones por que lo han hecho muy bien, tenemos que procurar que eso vaya en aumento en todas las secciones para crear de Gandia un polo de atracción a los turistad falleros.

Tanto usted como el otro candidato llevan en su programa sufragar los gastos de la indumentaria de las Falleras Mayores. ¿Cómo va a conseguir cumplir esta propuesta?

Es cierto que el ayuntamiento nos ofreció ayuda en este tema, pero nosotros ya hemos negociado con esponsors que en caso de que salgamos nosotros, vamos a pagar integramente la indumentaria oficial, así como la demanà, que creemos que es un acto de ciudad e institucional.

Las comisiones han pedido que no se pierda el contacto directo con las comisiones, cercanía y empatía, también cambios en la cabalgata

¿Qué feedback ha tenido por parte de las fallas en su visita a los casales?

Yo creo que ha sido muy positivo porque hemos podido conocer todo tipo de sensibilidades e inquietudes de las diferentes fallas. Para mi eso ha sido apasionante, poder escucharlos a todos, conocer cada forma de trabajar en cada falla. A la gente le ha gustado el programa, entre otras cosas porque también lo han hecho ellos, eso es lo que nos han transmitido que estamos muy preparados y que tenemos un programa ambicioso, y creo que es muy importante tener las ganas y la ambición de hacer crecer las cosas.

¿Qué le han pedido las comisiones?

Sobre todo que no se pierda el contacto directo con las comisiones, cercanía y empatía, también cambios en la cabalgata. Y que demos apoyo a las comisiones en sus eventos, para que independientemente de su ubicación e idiosincracia, les ayudemos a tener mas participación de gente, y por tanto, más ingresos.Pero una buena señal es que, al acabar nuestra exposición del programa, mucha gente ha visto resueltas sus dudas, y así nos lo ha hecho saber y creo que eso es una muestra de que algo bien hemos hecho.

Uno de los aspectos que más preocupa a las comisiones es el Museu Faller. ¿Cómo tiene previsto abordar esta cuestión si resulta elegido?

Es un tema delicado pero hay que atenderlo, nos hemos sentado con el personal de la casa que si salimos va a tener un papel muy importante porque conocen el edifició como nadie, y creo que a la hora de diseñar un plan de viabilidad en las condiciones actuales tienen mucho que decir. Nuestra línea roja en esto es, sin duda, que no se pierda la identidad del edifició que es que sea de los falleros y para los falleros. El Centre d’interpretació de la Fiesta y el archivo histórico tienen un gran valor y eso no puede perderse, pero somos conscientes que hay que sentarse también con el ayuntamiento y ver como entre todos lo podemos llevar a buen puerto. No olvidemos que este edifició se diseño con un plan de viabilidad económica por parte del ayuntamiento que había en ese momento y esas condiciones se han perdido por el camino lo que ha llevado a situaciones a veces muy delicadas. Esto es un edificio de los falleros, pero a la vez para la ciudad, único en el mundo, y entre todos tenemos que pelearlo. Sé que va a ser laborioso, pero soy optimista. Con la información que tengo e ideas que hemos ido recogiendo, creo que podemos lograr esa viabilidad.

¿Se ha preparado por si no sale elegido presidente?

Por supuesto, soy consciente que eso puede ocurrir y sinceramente creo que sería una pena, porque se lo perdería Gandia, no por mí, sinó por el magnífico equipo, trabajadores incansables y con pasión por nuestra fiesta, con muchas ganas de trabajar. Es cierto que es una posibilidad y hay que contemplarla. A mi padre ya le pasó en 2005, en unas elecciones cuanto menos peculiares, y no paso nada ha seguido trabajando por la fiesta como el que mas, el siempre es mi mejor ejemplo. Yo voy a seguir vinculado a la fiesta, es mi vida y trabajaré siempre por ella desde donde pueda, espero hacerlo los próximos 4 años en la federación y cumplir esa ilusión que no es solo mía, también de mi familia, mi pareja, mi equipo y la gente que de verdad me conoce, que saben lo importantes y la devoción que siento por las fallas desde pequeño, y que saben que vivo por y para las Fallas y eso pase lo que pase el 24 no va a cambiar, porque adoro este mundo y voy a seguir trabajando de forma incansable desde donde me dejen, soy fallero. Ojalá sea al frente de la federación los próximos 4 años.