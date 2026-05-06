Tavernes de la Valldigna sanea sus cuentas y abre una nueva etapa inversora

Tavernes de la Valldigna ha dejado atrás definitivamente su deuda municipal y entra en una nueva etapa económica. Si en 2008 el endeudamiento alcanzaba los 12 millones de euros, en 2017 se había reducido a 8, bajó a poco más de 4 millones en 2020 y a 2,3 millones en 2024. Ahora, el consistorio ha logrado situar su deuda en cero, un hito que no se producía desde hace décadas.

Con las cuentas saneadas, el gobierno municipal trabaja ahora en la tramitación de un nuevo préstamo que se destinará a inversiones estratégicas para seguir en la línea de mejora de los servicios y las infraestructuras municipales. Entre ellas, destaca la construcción de un nuevo centro cívico polivalente, que busca ser un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de la localidad. Concretamente, se destinará a las asociaciones, entidades y clubes y ofrecerá un lugar abierto, moderno y accesible para personas de todas las edades. En palabras de la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, “hablamos de un proyecto clave para vertebrar nuestro tejido social, un espacio pensado para la gente del pueblo, para fomentar la convivencia, la participación y la dinamización”.

Esta no es la única actuación que proyecta la localidad en esta nueva etapa económica. En este sentido, el préstamo también permitirá mejorar aceras y calles de la localidad, llevar a cabo trabajos de asfaltado, comprar vehículos para la brigada municipal, ampliar nichos del cementerio municipal o mejorar la climatización y la adecuación estructural de la Casa de la Cultura y la biblioteca. También se llevará a cabo la reurbanización integral de la zona de la calle Gebalcobra en la playa de Tavernes.

Romero señala que este logro es “fruto de la responsabilidad, el rigor y una gestión económica seria y constante”. Por ello, ha agradecido la confianza del equipo de gobierno para asumir la gestión económico-financiera integral del ayuntamiento, una tarea que “no ha sido nada fácil, pero que ha permitido poner orden en las cuentas municipales y garantizar que no quede ninguna factura pendiente de pago”. Añade que esta situación “no es fruto de la casualidad, sino de una forma de gobernar basada en la planificación y el compromiso con la ciudadanía”.

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"Hemos conseguido un ayuntamiento saneado que nos permite no solo no dejar ninguna factura por pagar, sino también invertir con fuerza para construir el Tavernes del futuro”, ha concluido.