En noviembre del año 2020 el mercado español sumó una nueva empresa farmacéutica con el nacimiento de Viatris tras la unión de dos reconocidas farmacéuticas globales, Mylan y Upjohn, una antigua división de Pfizer. Desde entonces, la compañía proporciona medicamentos y tratamientos terapéuticos a la sociedad española, acompañando a los pacientes en las diferentes etapas de su vida.

Esta misión la realiza con un triple objetivo: conseguir expandir el acceso a los medicamentos, cubrir las necesidades de los pacientes con un liderazgo innovador y, por último, convertirse en un socio de confianza para la comunidad sanitaria mundial. Es por ello que Viatris se define como un nuevo tipo de compañía del cuidado de la salud.

¿Qué aspectos son los que definen el nuevo modelo farmacéutico de Viatris?

Principalmente, son dos cosas las que nos diferencian de otras compañías. En primer lugar, la potencia de nuestro portfolio de medicamentos y tratamientos terapéuticos, ya que contamos con un amplio catálogo de genéricos pero, también, disponemos de nuevas vías de tratamiento para múltiples enfermedades crónicas. Esto nos permite cubrir la mayoría de las necesidades vitales y de salud de los pacientes españoles en sus diferentes etapas de la vida. Y, en segundo lugar, nuestra cadena global, que nos permite controlar el proceso desde el inicio con la producción de los ingredientes activos de los medicamentos hasta el final, con el suministro del producto a los establecimientos farmacéuticos.

Uno de los eslóganes de la compañía es que Viatris «ofrece la solución más adecuada en cada etapa de la vida del paciente». ¿Cómo se consigue?

Acompañando a los pacientes en diferentes momentos de su vida. No solamente con los medicamentos, que intervienen en la etapa de la enfermedad propiamente dicha, sino con los tratamientos terapéuticos previos a la enfermedad, como dietas para las personas que padecen colesterol.

Además, nuestro portfolio incluye productos para todas las edades: desde los niños, con artículos muy asentados como el jarabe Dalsy, hasta tratamientos para las personas que se encuentran en la etapa final de su vida. Para ello, disponemos de servicios para afrontar nueve de las diez enfermedades crónicas más extendidas, lo que nos permite mejorar la calidad de vida de las personas. Para nosotros es imprescindible añadir años a la vida, pero también vida a los años.

Con más de 1.400 moléculas aprobadas, su catálogo abarca muchas áreas, pero ¿en qué áreas terapéuticas está especializada Viatris?

Aunque contamos con un portfolio muy transversal, hay tres áreas en las que somos más potentes: las enfermedades cardio-metabólicas, que son la primera causa de muerte en España; el dolor, la causa principal del deterioro de nuestra calidad de vida; y la salud mental, que se ha visto tremendamente afectada por el aislamiento social derivado de la pandemia.

Diariamente, trabajamos por ofrecer un extenso catálogo de fármacos, pero también por fomentar diferentes servicios que nos conviertan no en un proveedor de medicamentos, sino en una compañía sanitaria global.

Entre los medicamentos de los que la empresa es proveedora, tienen un gran peso los genéricos. Pero, ¿esta circunstancia está reñida con la innovación?

Viatris cuenta con una extensa cartera de medicamentos genéricos, pero no nos olvidamos de las marcas de prescripción —una de nuestras fortalezas— y por seguir desarrollando nuevos productos para lanzarlos en un futuro muy próximo.

Aún así, es evidente que existe un ahorro derivado de la compra de fármacos genéricos tanto para los ciudadanos españoles, a través del pago de impuestos, como para las autoridades españolas. Hablamos de un ahorro de más de 50 millones de euros anuales, que podría ser mayor si maximizáramos la eficiencia en medicamentos biológicos. Tenemos un estudio que evidencia que, durante los próximos ocho años, se podría conseguir ahorrar hasta 3.000 millones de euros en este tipo de productos.

Esta eficiencia de los recursos económicos permitiría mejorar el sistema sanitario español. Los pacientes, por ejemplo, podrían acceder a tratamientos en fases más tempranas de la enfermedad o, a nivel estructural, se podría incrementar la inversión en equipamientos, nuevos centros sanitarios o en el desarrollo de tratamientos innovadores para el cáncer u otras dolencias inmunológicas.

Además de su actividad empresarial, la empresa ha creado la Fundación Viatris con la que refuerza su compromiso social. ¿Qué tipo de acciones se realizan?

La fundación está al margen de la actividad comercial de la compañía, pero nos permite estar implicados en algunas áreas con menores productos en nuestro catálogo y demostrar nuestro compromiso con la sociedad española, cosa que no es habitual en el resto de compañías. En nuestro caso, ocurre en un campo tan trascendental como la oncología, en el que no tenemos una amplia cartera de productos pero, a través de la fundación, reforzamos, por ejemplo, la valoración del bienestar emocional de los pacientes o impartimos formación especializada a los médicos para que sepan comunicar adecuadamente las noticias complicadas a los pacientes. Las acciones de la fundación nos permiten ser la tercera compañía farmacéutica en valor en España, pero no por el precio de nuestros medicamentos, que se encuentran por debajo de la media, sino porque son muchos los pacientes que utilizan nuestros productos, que son de la máxima calidad, pero con precios muy competitivos.

Desde marzo de 2020 el planeta está atravesando una pandemia mundial. ¿Viatris ha contribuido, de alguna manera, a la lucha y prevención contra el coronavirus durante estos casi dos años?

En esta era de la pandemia, la fundación ha sido también muy importante. A través de ella, Viatris ha contribuido a la seguridad contra el coronavirus con la donación de equipamientos de protección individual al personal de las fuerzas de seguridad o del sistema sanitario. Para ello, hicimos un tremendo esfuerzo en las primeras etapas de la pandemia.

Además, en nuestro catálogo tenemos muchos medicamentos reconocidos por la OMS para el manejo de las enfermedades severas promovidas por el coronavirus. En este sentido, hemos garantizado que las cadenas de suministro no se quebraran y lo hemos conseguido haciendo un esfuerzo titánico. Viatris ha ido más allá que muchas otras farmacéuticas y sobrepasando nuestro interés comercial. Esto es porque nos definimos no solo como un proveedor de medicamentos, sino que nos alzamos como una verdadera compañía global de salud.