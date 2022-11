Hoy, tres meses después, y gracias a la ayuda de su fisioterapeuta, Arantxa Claramunt puede incluso hacer pequeñas rutas. Su caso es un claro ejemplo de lo importante que es acudir a un profesional sanitario experto en ejercicio terapéutico para poder recuperarse de una lesión o patología.

Esta joven valenciana lleva más de 5 años con dolor y severos problemas de espalda que le han hecho pasar por el quirófano en 4 ocasiones y que la dejaron con una movilidad muy restringida. Tras pasar por otros profesionales, acudió a un fisioterapeuta, quien ha sido clave en su recuperación, tal y como nos cuenta en esta entrevista, en la que recomienda a las personas que tengan una lesión, patología o dolor que acudan siempre a un fisioterapeuta.

¿Por qué acudió a un fisioterapeuta?

Hace años que sufro dolor de espalda y episodios de ciática por una hernia discal que me imposibilitaban caminar. Había acudido a otros profesionales, pero lo único que hacían era mandarme medicamentos o masajear la zona. No podía caminar y llevo un año y medio de baja, por lo que buscaba a alguien que pudiera ayudarme. Me hablaron de Jesús y de que él podría pautarme ejercicios para recuperarme. A pesar de ser de Puçol y de que él tenga la clínica en València, era mi salud. Acudí a mi fisioterapeuta -el colegiado Jesús Rubio- por recomendación y, sinceramente, fue como encontrar un rayito de luz; nunca pensé que mi evolución fuera a ser tan positiva.

¿En qué consiste el tratamiento que realiza?

Trabajamos con un programa de 3 meses, pero con objetivos mensuales. Cada semana acudo a consulta. Jesús plantea ejercicios en base a mis necesidades y vamos trabajando movilidad, neurodinámica, control motor y ejercicios de fuerza enfocados a la región lumbo pélvica y piernas. También hacemos trabajo aeróbico. En cada sesión valora cómo respondo y, en base a ello, adapta la carga e intensidad del ejercicio Y me llevo deberes para casa, ejercicios que debe seguir haciendo a diario y que, a la semana siguiente, valoramos de nuevo para seguir ajustándolos en función de mi avance y necesidades. Es muy satisfactorio, porque voy viendo como recupero semana a semana. Soy educadora infantil y llevo un año y medio de baja. El objetivo es que pueda empezar a trabajar el curso que viene.

¿Qué le ha aportado el ejercicio que está haciendo bajo la supervisión de su fisioterapeuta? ¿Cómo se encuentra después?

Me siento muy, muy bien. Hace unos meses era incapaz de mantenerme erguida o de dar un paso sin ayuda de un andador, lo que limitaba mucho mis movimientos. Ahora, cada día que acudo a sesión con mi fisioterapeuta salgo muy contenta por todo lo que logro hacer y por cómo adaptamos cada ejercicio según mis necesidades, teniendo en cuenta mi patología y guiándome para recuperarme de la mejor manera posible. Me escucha mucho y creo que eso es también un punto muy importante.

¿Qué le ha supuesto esta recuperación a nivel emocional?

He vuelto a sentirme bien, a ser la Arantxa de siempre, alegre, activa y con ganas de hacer muchas cosas en el día a día, algo que hace unos meses era incapaz.

¿Cree que cualquiera podría llevarle la recuperación igual que un fisioterapeuta?

En absoluto. No es la primera lesión y nunca había hecho una recuperación tan adaptada a mí y a mis problemas de columna. Recuerdo que en una ocasión me hice daño haciendo ejercicio en un gimnasio, donde no había nadie que me pudiera guiar y cogí algo de miedo a hacer ejercicio. Mi consejo es que acudan siempre a un fisioterapeuta porque tiene grandes conocimientos y eso da mucha seguridad y confianza en lo que podemos hacer cuando tenemos una lesión o sufrimos dolor.

Concentración de fisioterapeutas y pacientes

Arantxa Claramunt es un ejemplo de que las personas que sufren patologías, lesiones o dolor deben ponerse en manos de un sanitario, de un fisioterapeuta. Por ello, el ICOFCV alerta al gobierno valenciano, más en concreto al conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, y a la consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, sobre las posibles consecuencias de la Ley 2/2022 de la Generalitat Valenciana, que entrará en vigor a inicios del 2023.

El decano del Colegio de Fisioterapeutas, Josep Benítez, subraya que, tal cual está redactada, “su artículo 9 abre la puerta a que profesionales no cualificados y no sanitarios puedan intervenir con personas con lesiones y patologías, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos al no tener estos la formación sanitaria necesaria para ello”.

Por ello, el Colegio de Fisioterapeutas ha convocado una concentración para el próximo viernes 2 de diciembre, a las 11 horas, en las puertas de los hospitales de la Comunitat Valenciana y de las universidades donde se imparte la titulación. Bajo el lema “Ejercicio con lesión o patología, igual a Fisioterapia. Por nuestros pacientes, modificación del Artículo 9 Ley 2/2002”, fisioterapeutas, estudiantes y pacientes reclamarán conjuntamente que el ejercicio terapéutico sea dirigido por un profesional sanitario.

El decano del ICOFCV ya ha trasladado la preocupación del colectivo por este tema a todos los partidos políticos con representación parlamentaria con los que ha mantenido un encuentro en las últimas semanas. En concreto, Josep Benítez se ha reunido con el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en les Corts, José Juan Zaplana; con el portavoz adjunto del Grupo VOX en las Cortes, José María Llanos; con la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó y el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Jesús Pla; con la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Carmen Martínez, y el portavoz adjunto del partido en las Cortes, José Chulvi; y con la síndica y portavoz de Sanidad del Grupo Unides Podem, Pilar Lima.

“Todos se han comprometido a buscar soluciones para evitar cualquier interpretación errónea de esta Ley que pueda poner en riesgo la salud de los ciudadanos y confiamos en que así sea. Desde el Colegio no vamos a dejar de trabajar ni de luchar para conseguirlo”, afirma Josep Benítez.