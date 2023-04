El corazón de un deportista de alto nivel es diferente al del resto de la población por la adaptación de este órgano a la práctica deportiva intensa.

Sin embargo, la falta de parámetros de referencia específicos ha llevado a que la valoración de la salud cardiovascular de los atletas se haga a partir de las tablas de datos estándar, es decir, las que se emplean para la población general. Un hecho que puede llegar a provocar “diagnósticos erróneos o poco precisos”, tal como advierte la cardióloga y directora médica de Ascires, la doctora Alicia Maceira.

“Los atletas, por ejemplo, tienen los ventrículos más grandes debido a una adaptación al ejercicio. Si esto no se tiene en cuenta, se puede llegar a diagnosticar una miocardiopatía dilatada a un deportista completamente sano”, argumenta la doctora Pilar García, cardióloga de Clínicas Ascires.

Esta ausencia de valores de referencia para los deportistas profesionales es la que ha venido a resolver una investigación pionera en España y publicada en el Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. El estudio, liderado por Ascires Grupo Biomédico en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y la Unidad de Cardiología del Hospital de San Juan (Alicante) determina los nuevos parámetros para valorar de manera precisa la salud cardiovascular de los atletas.

Estudio de referencia en Europa

La investigación (Reference ventricular dimensions and function parameters by cardiovascular magnetic resonance in highly trained Caucasian athletes) ha sido desarrollada por el equipo de cardiólogos de la Unidad Cardiovascular de Ascires (los doctores Alicia Maceira, José Vicente Monmeneu, Pilar López, Pilar García y Laura Higueras), junto con la doctora Maria Dolores Masià, del Hospital de San Juan (Alicante), y la doctora Araceli Boraita, de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte.

Tras su reciente publicación, el estudio ha suscitado el interés de los cardiólogos europeos. De hecho, a petición de la Sociedad Europea de Cardiología, la investigación será presentada próximamente en un encuentro científico de profesionales de la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular, en el que mensualmente se dan a conocer los principales avances internacionales en este ámbito de la medicina.

Diagnósticos más precisos y seguros

“De la misma manera que no podemos valorar el corazón de un niño usando los parámetros de la población adulta, tampoco podemos estudiar el corazón del deportista con los valores de la población general”, insiste la doctora Pilar García.

Como concluye el estudio, la resonancia magnética cardiaca (CRM) es una herramienta muy precisa para valorar la salud cardiovascular de los deportistas y descartar posibles cardiopatías, siempre que se usen los valores de referencia adecuados.

En este sentido, la Unidad Cardiovascular de Ascires, liderada por la doctora Maceira, ha sido la primera en toda España en obtener la triple certificación de la Sociedad Europea de Cardiología en resonancia magnética cardíaca (CRM general, CRM de estrés y CRM de patologías congénitas). Además, cuenta con una amplia experiencia en la valoración cardiovascular de deportistas de élite con la tecnología más avanzada de Diagnóstico por Imagen.

El equipo de Cardiología de Ascires también acumula una trayectoria relevante en el ámbito de la investigación científica. El año pasado, los cardiólogos de esta unidad participaron en un estudio sobre las consecuencias de la práctica del deporte de alto rendimiento sobre el corazón que obtuvo el Primer Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte convocado por la Universidad de Oviedo.