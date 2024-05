El nou conveni del personal investigador de Sanitat equipara salaris, dona estabilitat i millora la conciliació

El personal investigador sanitari de la Comunitat Valenciana compta, des de hui, amb un document base que establix un marc jurídic i de condicions laborals comunes per a tots i equiparat amb la resta del personal estatutari de la sanitat pública valenciana. Es tracta del conveni del personal de les Fundacions d'Investigació Biomèdica que la Generalitat Valenciana -personificada en les figures del president Carlos Mazón i el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i en les conselleries de Presidència, Sanitat i Hisenda- ha firmat amb els representants de les diferents entitats investigadores i els representants socials. Entre altres millores, l'acord permetrà l'equiparació salarial amb el personal estatutari, reducció de jornada i nous permisos per conciliació.

El president Carlos Mazón i el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, amb els 17 firmants del conveni. / GVA

A més, l'acord permetrà la contractació de 200 investigadors, ja que la implementació d'este repercutirà en un augment de la massa salarial dels investigadors entre un 11,5 % i un 16,5 %, en invertir 6,2 milions d'euros més anuals en els salaris del personal investigador.

En definitiva, l'acord permetrà unificar les condicions laborals i retributives de quatre de les fundacions investigadores del sector públic que fins ara mantenien condicions diferents. Es tracta de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), la Fundació de la CV per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament, de l'Hospital Clínic Universitari de València (Incliva), l'Institut d'Investigació de l'Hospital La Fe i l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (Isabial). Era, sens dubte, una de les grans reivindicacions del sector investigador, dels sindicats -han qualificat el dia de "celebració"- i "un compromís" per a Mazón des de la seua arribada al Consell després que una auditoria mostrara les diferències laborals i retributives entre el personal de les diferents fundacions.

Una base per al futur

"És una fita tindre per fi una base d'estabilitat, de dignitat i reconeixement per als investigadors valencians", ha assegurat el president al pati gòtic del Palau de la Generalitat, vestit de llarg per a l'ocasió i just una hora abans de la seua trobada amb la líder del PSPV i ministra de Ciència, Diana Morant. No obstant això, Mazón ha assegurat que la firma no és "cap meta", sinó que és només un primer pas per a consolidar el sector. Ha confessat, a més, d'estar vivint un "dia en què ser president de la Generalitat és un honor", perquè "em vaig comprometre a intentar millorar les coses".

Això espera Marciano Gómez, qui ha assegurat que l'acord contribuirà a "consolidar la investigació pública valenciana" i a ser capaços "de retindre i atraure talent, que n'hi ha i molt", amb l'objectiu d'aconseguir que la Comunitat Valenciana siga un referent en la investigació espanyola i europea. A més, el conseller ha volgut agrair a totes les parts implicades en l'acord per "conjuminar esforços i tindre altura de mires" per a aconseguir l'objectiu, més enllà de les divergències. Ha volgut ressaltar, també ho han fet els representants del sector públic, el paper de la directora general d'Investigació i Innovació, Mariola Penadés.

Estabilitat financera

Per a aconseguir este objectiu, el sector de la investigació pública necessita, a més del marc jurídic i laboral, finançament. "És imprescindible comptar amb suport econòmic sòlid per a incrementar la investigació valenciana, acostar-se al compliment de la Llei de ciència i equiparar-la a altres autonomies", ha defés Rosa Atienzar de CCOO. Esta ha volgut ressaltar el valor i talent del personal investigador, capaç de "mirar cara a cara altres països de prestigi".

En la mateixa línia s'ha expressat Eva Planas d'UGT, en sol·licitar "un compromís amb un finançament sostingut i la creació d'ocupació pública per a millorar l'estabilitat del personal d'estos centres". A més d'inversió, la representant sindical ha reclamat, també, el reconeixement de l'antiguitat del personal d'estos centres perquè puguen tirar avant el seu desenvolupament professional.

Per la seua banda, la representant d'Intersindical, Llúcia Martínez, també investigadora, s'ha mostrat "feliç" per la firma d'este conveni perquè la "investigació no és vocacional", encara que "ens hem convençut que treballàvem més pel bé comú". Considera que la professió "s'ha dignificat" i que, des d'ara, "podrem anar-nos-en a casa amb tranquil·litat i estabilitat".

Mazón i Gómez amb els representants sindicals en l'acte de firma del conveni per al personal investigador / GVA

Respecte al finançament, Mazón també ha volgut recordar que la Comunitat Valenciana és la "pitjor finançada d'entre totes les autonomies" i que el Consell pretén treballar per un "ecosistema sòlid" que conjumine esforços entre el sector públic i privat, sense escissions, sinó "sumant tots els recursos disponibles".

