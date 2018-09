Una pareja se desnuda en el Museo del Prado ante los cuadros de Adán y Eva

Una pareja se ha desnudado este jueves por sorpresa en la sala del Museo del Prado donde se exhiben los cuadros de Adán y Eva de Alberto Durero, tras lo que han sido conducidos por los servicios de seguridad de la pinacoteca ante la Policía Nacional, han informado a EFE fuentes del museo.



La 'performance' se ha registrado sobre las once de la mañana, cuando Adrián Pino y Jet Brühl, según ellos mismos informan en sus cuentas de las redes sociales, se han despojado de la ropa que llevaban, se han quedado desnudos, y varios visitantes les han fotografiado, unas imágenes que luego ellos han colgado.



Fuentes del museo han confirmado a EFE el incidente, una acción, han dicho, que ya intentaron hace dos años, aunque entonces "no les dio tiempo a desnudarse completamente".



"Nos preocupa que moleste a los demás o que puedan sentirse ofendidos, pero poco más podemos hacer", han añadido las mismas fuentes del museo, que impide, por ejemplo, que los visitantes entren descalzos o con comida.





Los protagonistas, que se desnudaron cuando no había ningún menor en la sala,, y su acción podría acarrearles una sanción administrativa.La pareja explica en un vídeo que ha colgado el portal Código Nuevo que lo han hecho paraque consideran ridículos y han elegido los cuadros de "Adán" y "Eva", de Durero, porque "es la institución de la idea de género"."Nos colocamos desnudos con la particularidad de que me muestro como una mujer, con los genitales ocultos", explica él, a lo que ella precisa que es "biológicamente una mujer", pero no lo es "realmente".En definitiva, añaden,