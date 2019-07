Sentir calor, segunda parte

Cuando en una columna anterior desarrollé el tema de las distintas cuestiones que inciden en la percepción del calor me di cuenta de que quedaron en el tintero muchas cuestiones. La forma de medir la temperatura, por ejemplo, necesita de una revisión. Me he manifestado muchas veces contra esos termómetros callejeros recalentados o con los de los coches cuando están parados, no ya porque no cumplen la norma de medir la temperatura del aire en un lugar protegido de la radiación solar y bien ventilado, sino por el hecho de que el termómetro recalentado da una valor que no es el de la temperatura del aire, sino la del propio sensor, que no es, por tanto, la temperatura al sol, como dicen muchos. Por otro lado, es cierto, como me decía un colega el otro día, que la temperatura oficial correctamente medida tampoco es la que yo siento cuando estoy al sol, ésta es sin duda más alta. Para calcularla puede valer la de un termómetro al sol al que le estuviésemos dando giros, para medir la temperatura del aire al sol o, mucho más fácil, la que marcan los coches en marcha a cierta velocidad, cuando el sol cae sobre ellos sin piedad. Por otro lado, hay obsesión con el tema de las noches tropicales, más de 20 grados, o ecuatoriales, más de 25, cuando el verdadero problema para conciliar el sueño no es ese valor alcanzado en la calle, con el que seguramente podríamos dormir sin problema, si la humedad no es muy alta y sopla algo de viento, sino el hecho de que muchas viviendas mal construidas y aisladas, presentan una capacidad de recalentamiento que dispara los valores interiores a cifras superiores a 28 o 30ºC. Por mucho que uno intente ventilar de noche, cuando la temperatura exterior es inferior a la interior, y cerrar a cal y canto de día, para que no entre el calor, es difícil en pleno verano, sin aire acondicionado, conseguir bajar de esos 28ºC. Ahí va la otra cuestión, un simple ventilador, al generar un viento que modifica la temperatura teórica, ya rebaja en nuestro cuerpo la sensación térmica, una especie de wind-chill buscado. No obstante, lo que es absurdo y muestra de nuestro aburguesamiento climático y despilfarro energético es estar a 40ºC fuera para notar 20ºC dentro, cuando bastaría de día poner la climatización a 25 e incluso a 27ºC. Con razón, con esos contrastes, notamos mucho más la temperatura exterior. Continuará€