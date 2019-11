Así se ve Mercurio cuando pasa por delante del Sol

Observatorios espaciales y terrestres han seguido este 11 de noviembre el Tránsito de Mercurio por delante del Sol, un fenómeno astronómico que se produce unas 14 veces por siglo.



Para que desde la Tierra se vea pasar por delante del disco solar a Mercurio es necesario que los tres astros (Sol, Mercurio y Tierra) queden prácticamente alineados, en línea recta, en el momento de la conjunción inferior del planeta, o sea, cuando Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol.



Este hecho solo sucede cuando Mercurio se sitúa en un punto determinado de su órbita, o muy cerca de él, llamado nodo orbital. Hay dos nodos, el ascendente y el descendente, y la línea que los une se denomina línea de nodos.







Happening Now: The planet Mercury passes directly in front of the Sun! ?



This front-row seat view is from our @NASASun-observing satellite that keeps a constant eye on the Sun from its position in orbit around Earth.