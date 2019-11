Greta Thunberg logra un barco para viajar a España

La joven activista sueca Greta Thunberg ha anunciado que zarpará este miércoles desde el puerto de Hampton (Virginia, EE.UU.) con el objetivo de volver a cruzar el Atlántico y asistir a la Cumbre del Clima (COP25) de Madrid en diciembre.



Esta vez, Thunberg viajará a bordo de un catamarán de 15 metros de eslora llamado La Vagabonde, perteneciente a una pareja australiana que navega alrededor del mundo y que se ha ofrecido a llevarla hasta España.



"Me alegra anunciar que espero llegar al COP25 de Madrid", dijo Thunberg, de 16 años, en Twitter.





So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I've been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332