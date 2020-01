La Avamet, el vino y el arroz al horno

El sábado la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) celebró en Fontanars dels Alforins su Asamblea General Ordinaria y claro, yo no me la perdí. El día fue genial, aunque debo admitir que fui dispuesto a asombrarme. Poco antes de las diez de la mañana, al coger la CV-660 en la Font de la Figuera, un entramado de curvas me llevó hasta un altiplano entre la Serra Grossa y la de Agullent. La meseta de Los Alhorines. Allí los viñedos en un degradé de tierras pardas crean, junto a las pinadas, un paisaje muy pintoresco. Nunca había estado en este rincón de la Vall d'Albaida, pero las referencias eran muy buenas, por eso reservé unas cuantas canciones indie, del grupo estadounidense Young the Giant, para la ocasión. De esas que suenan a spot, con sonido mestizo. Esto me llevó en volandas hasta la casa de la cultura de Fontanars dels Alforins donde me encontré con el 'clan'.

En la tribuna había un buen puñado socios, me atrevería a decir que cerca de setenta. Gracias a esto entramos pronto en calor, porque fuera el mercurio aún se debatía con la marca de 5 ºC. La Junta Directiva abrió el grifo de balances y novedades, y también supo a gloria. En la actualidad la Avamet cuenta con 386 socios, 50 más que hace un año, y muchos de ellos aportan diariamente datos meteorológicos valiosísimos. Así se ha conseguido tener una red de datos online en tiempo real única, con 497 estaciones repartidas por toda la Comunidad Valenciana y algunas de extramuros.

Como lo importante no es llegar, sino mantenerse, ahora los esfuerzos se centran en prestar un servicio de mayor calidad. Un grupo de socios ha creado un sistema de auditorías para destacar aquellos observatorios más fiables, un tema importante de cara a las colaboraciones con À Punt o la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta d'Emergències. En breve, además, la Avamet va a modificar sus estatutos para lanzar definitivamente 'AVASCOLES', una iniciativa divulgativa que tratará de acercar la meteorología a los colegios este año.

La asociación acoge a personas con perfiles muy variopintos. La mayor parte provienen de las comarcas de l'Horta o del litoral de Castellón, pero curiosamente los municipios del interior cuentan con una densidad mayor por cada 1000 habitantes. El contacto con la naturaleza les da una sensibilidad especial en materia medioambiental, en la era de las grandes urbes. El crecimiento de la Avamet ha sido exponencial, en 2012 la web (avamet.org) sumó poco más de 36.000 visitas y ahora se cuentan por millones, dieciséis para más señas en 2019. Es un patrimonio que debemos proteger, con nuevos integrantes, como usted, o la ayuda de instituciones públicas. Larga vida a la AVAMET, al vino y arroz al horno de Fontanars. ¡Qué bueno estaba el bribón!