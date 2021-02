El perro es el mejor amigo del ser humano. Gestos como el que ocurrió en Turquía, en el que un can esperó a su dueño durante una semana a las puertas del hospital donde ingresó volvió a poner de manifiesto el apego que estos animales pueden llegar a demostrar por las personas. Por ello, cuando uno de ellos fallece se hace muy dolorosa su pérdida.

El nadador olímpico, Enhamed Enhamed ha querido hacer un pequeño homenaje, a través de sus redes sociales, a su perra Gayla que falleció en la tarde del sábado, 13 de febrero.

"Hoy es el día en que la sociedad celebra el Amor. Yo quiero hacer un modesto homenaje a un amor incondicional. Gayla que estuvo conmigo durante 4357 días ha dejado de acompañarme físicamente. Para un ciego el sonido de la respiración de nuestro perro-guía es una constante como el latido que te dice en todo momento “estoy aquí a tu lado”", comenzó escribiendo el deportista grancanario.

"Ayer cuando la respiración de Gayla desapareció y en su lugar solo hubo silencio, fue el momento más duro que he vivido en mi vida. Hay tantas cosas que podría decir de ella, que viajamos por todo el mundo, que ganamos medallas juntos, que cruzamos la meta del Ironman juntos, que me salvó la vida al menos dos veces que yo sepa, pero sobre todo puedo decir que ha sido un angelito en la vida de todos los que la han conocido", prosiguió.

"Consiguió que los que no les gustaban los perros se enamoraran, logró convertirse en alguien especial para muchos. Para mí era parte de mi ser, y lo seguirá siendo porque allá dónde esté sé que me sigue acompañando. Hoy el silencio en mi vida y mi corazón es atronador, porque tu respiración Gayla ya no está, pero tu amor sigue presente", afirmó.

"Harry, Adele y los humanos que te conocieron te recordarán. Yo seguiré esperando encontrarte cada mañana en tu cama esperando pacientemente una caricia, un beso y por supuesto tu desayuno", añadió.