Doña Mª Paz Fuentes Fernández lo tenía claro. No iba a dejar el mundo de los vivos sin tomarse su particular "revancha": hacer una lista de invitados a su propio funeral. Así lo dejó dicho para que su esquela en un periódico gallego -El Progreso de Lugo- publicase quiénes podrían asistir a sus exequias y sus sentimientos con respecto a los no convidados.

Relacionadas La emotiva esquela de un valenciano que ha emocionado a la Policía Nacional

Esta peculiar información tiene fecha del pasado 3 de junio de este mismo año y, al parecer, según dispuso la propia difunta solo las personas que ella indicaba podrían participar en su despedida.

"Siguiendo mis principios y mi particular forma de decir las cosas" comienza esta esquela para continuar aclarando que las personas que ella considera familia "no son de sangre", así que únicamente autoriza a un número limitado de personas a acudir a su funeral, tanatorio, iglesia y cementerio.

Fina García Vázquez, Juan Pedro tejero García, Antón Montenegro, Segundo Viñas, carmelita, Julián Francés, Rosa, Ana Tere Fernández, Ascensión Rodríguez, Susana, Silvia, Noelia, Pilar Lema, Ricardo y Juan son los elegidos para acompañar a Doña Mª Paz en su despedida. Aunque el hecho de que existan unos puntos suspensivos al finalizar la lista ha dado alas a los tuiteros, donde se ha compartido esta esquela, para elucubrar.

Aunque la finada lo tenía claro: "Al resto de gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron".

Pues que así sea.

Qué querrán decir esos puntos suspensivos detrás de "Juan" 🤔 — Lorenzo A. Manchado 😷 (@LAManchado) 4 de junio de 2021