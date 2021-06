Guiones sin besos y con tramas 'covid free'

El temor al contagio ha hecho que saltaran por el aire muchos guiones en las series de sobremesa españolas. En 'Com si fos ahir' y 'Servir y proteger', las dos que se desarrollan en un mundo actual (‘Amar es para siempre’ va por los años 70), se decidió que el covid no hiciera acto de presencia en las tramas. “Sería muy transversal y habría que hacer referencias continuas. Además de lo engorroso que sería que la gente entrara a los sitios con mascarillas y se las quitara”, explica Àurea Márquez, una de las protagonistas de la ficción de TV-3. También para ofrecer un espacio ‘covid free’. Lo cuenta Alexandra Graf, directora de 'Servir y progeter': “Preferimos hacer un universo paralelo, porque la gente prefiere que no le recordemos que estamos en pandemia”.