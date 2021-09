El video de una multa de un Guardia Civil a un ciclista en El Altet por no llevar timbre se hace viral

El incidente nace porque el ciclista circula por el arcén, no por el carril habilitado para bicicletas. En las imágenes se observa cómo un guardia civil que forma parte de un control sale a su paso a distancia y le dice: "Crúzate que tienes un carril bici", a lo que este le contesta: "...y una línea continua". Este breve intercambio de palabras es el desencadenante de todo. El guardia civil añade entonces: "pero te pones antes...que ya te estoy autorizando", refiriéndose a la línea continua. A lo que el deportista replica: "...pero por dónde yo vengo hay línea continua". En ese momento, el ciclista, que ha llegado a la altura del agente y del control, es obligado a pararse con la bicicleta, entiende que lo van a sancionar y suelta un "joder". Ya con el ciclista parado, el guardia le dice que si tiene una línea continua, que lo que tiene que hacer para cruzarla es bajarse de la bicicleta y actuar como un peatón para acceder al carril bici.

Educación

El ciclista, siempre con mucha educación (como el agente), pero mostrando que no está de acuerdo, le dice que eso que le plantea de bajarse para cruzar una línea continua "no es plan". El agente entonces le asegura que si tiene un accidente ahí (refiriéndose al arcén) él es responsable. Pero el ciclista no está de acuerdo y se lo dice: "yo no tengo ninguna obligación" refiriéndose al carril bici. El guardia le interrumpe y añade: "...aunque no te obligue, el responsable del accidente eres tú". El ciclista le dice "no" dos veces, y con la mano.... Ahí se ha acabado la conversación para el guardia.

"Deme el DNI por favor", le dice el agente. Éste no lo lleva y añade en tono de queja: "¡no hay manera!". A lo que el guardia le contesta: "ahora te voy a denunciar". El ciclista le insiste que no lo lleva encima y el agente añade esta frase: "Ahora continúa usted que le llegará una multa a su casa", sin especificarle nada más y cuál es el motivo. El ciclista le reprocha: "usted no puede denunciarme, ¿el motivo cuál es?" y el funcionario dice que "por circular por el arcén cuando tiene un carril habilitado". El ciclista, le vuelve a decir educadamente que "no tiene la obligación de circular por el carril-bici", a lo que el guardia insiste: "dígame cuál es su DNI que tiene la obligación de llevar DNI", en un tono algo más alto pero sin faltarle al respeto. El ciclista intenta que reconsidere su decisión porque él ha salido esa mañana "un rato en la bici..." y no a buscar problemas, pero entonces el guardia le pregunta: "¿lleva usted timbre en la bicicleta?". El ciclista se da cuenta que no hay nada que hacer y que, igual le va a caer otra multa porque no lleva. "No llevo timbre", le admite. "Pues que sepa que le va a caer otra multa".

El ciclista, que ha comenzado a dar sus datos, le dice: "no lo veo justo", pero al guardia ya solo le interesa el nombre y el número del DNI, en compañía de otro agente. De pronto le dice: "ya puede usted continuar para no interferirle más -y añade en tono de sentencia- ya le digo yo que por lo menos va a llevar pito (se entiende que el timbre) y por el carril habilitado".

El ciclista se marcha con esta frase "gracias por joderme la mañana. Mire que hay droga y alcohol al volante y vamos parando las bicis" sin saber qué multas le van a llegar a su casa.