Grey blending, así es la técnica para presumir de canas que ha puesto de moda Sarah Jessica Parker

Desde hace unos meses cada vez más mujeres se han apuntado a la moda de lucir sus canas. Por la calle, en el metro... el color plateado se está extendiendo y también ha conquistado a muchas famosas. El pasado verano, por ejemplo, en Cannes, Andie MacDowell deslumbró en la alfombra roja con su famosa y abundante melena rizada pero con un nuevo tono plateado. Lo suyo fue toda una declaración de intenciones y de belleza natural, que han seguido después otras celebridades. La actriz de 'Sexo, mentiras y cintas de vídeo', de 63 años, le ha contado a 'Vogue' que apostó por lucir su pelo al natural, porque al fin y al cabo, sus canas "son una demostración de poder". Y llamó a su transición "pelo sal y pimienta".

Su ejemplo también lo han seguido las 'royals' Carolina de Mónaco, la reina Letizia, o las actrices Demi Moore, Katie Holmes, Gwyneth Paltrow o, en España, Ángela Molina, por ejemplo. Y, además, la ha convertido en estandarte una de las mujeres que más saben de tendencias y moda, Sarah Jessica Parker, que luce sus raíces nacaradas en el esperadísimo regreso de Carrie Bradshaw en 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York', que se estrena el 9 de diciembre.

La actriz, de 56 años, ha optado por el 'Grey blending', la técnica de peluquería ideal para lucir mechas plateadas perfectas, tal como explica al Club de Estilo Antonio Corral, discípulo de Llongueras y actual director creativo global de la firma Moroccanoil.

Mechas plateadas, paso a paso

Primer paso.

La técnica 'grey blending' consiste en igualar la raíz con cana natural a una punta que quizá tenga residuo de color o mechas antiguas. El modelo a seguir es Sarah Jessica Parker o Andie MacDowell, así como diferentes 'tiktokers' e 'instagrammers' que documentan el proceso de dejarse el pelo cano.

Segundo paso.

Depende siempre de la cantidad de cabello gris o canoso que tengamos. Esto determinará el proceso en cada caso, que resulta muy particular y artesanal, siempre de la mano de un especialista en color. En líneas generales, se trataría de decolorar de mitad a puntas, igualando el tono de la raíz, y a partir de ahí aplicaríamos un matiz, en función de la base previa y el deseo de la clienta.

Tercer paso.

Ambas técnicas parten del degradado o 'blending' para fundir dos tonos opuestos en cuanto a luminosidad. La diferencia es que en el 'grey blending' trabajamos con el color de base, que suele ser más claro por ser pelo blanco, y nos ayudamos de tintes y decolorantes para aclarar la punta e igualarla a la tonalidad de la cana. Se trata de mezclar el tono natural canoso y el previo con pigmento para dar un resultado nuevo. En cambio, en el 'balayage' decoloramos la punta, dejando siempre la raíz con una tonalidad más oscura. Es decir, en el primero degradamos de claro a relativamente más oscuro y en el 'balayage' al revés, por norma general.

Cuarto paso.

No hace falta tener el cabello canoso al 100%, pues se pueden también hacer mechas de color natural, igualando la cantidad de canas que tengas con la cantidad de cabello oscuro que tengas también en la raíz.

Quinto paso.

No hace falta pasar por el 'grey blending' antes de dejarse el pelo blanco, pero es más amistoso. Muchas clientas tienen el pelo largo y cortar no es una opción, así hacemos más sutil el corte donde empezaba el tinte conforme va creciendo la melena. Otras no tienen problema y prefieren dejarlo natural o ir cortando poco a poco hasta que el que residuo de color desaparezca por completo de la punta y llegar al objetivo de tener el pelo blanco natural.

Sexto paso.

El objetivo es muy personal, no todo el mundo quiere tener el cabello blanco completamente. Hay muchas personas a las que mantener unos cabellos más oscuros les gusta para aportar un poco más de dimensión y que no se perciban tan apagados, a otras les encanta la luminosidad que aporta llevar el cabello completamente blanco. Es una decisión y un proceso muy personal y cada clienta, un mundo.

Séptimo paso.

De nuevo es una percepción muy personal. No a todo el mundo le queda bien el cabello canoso. Hay mucha gente, como yo por ejemplo, que nos teñimos porque sentimos que a nuestro tono de piel el color blanco nos apaga, pero tengo otras muchas clientas a las que el cabello blanco les da un toque mucho más sofisticado. Pero siempre en estos casos lo más importante es el mantenimiento, utilizar champús violetas (como el Champú Perfeccionador de Rubio, de Moroccanoil) e intentar que ese blanco no tire a amarillento u oxidado es vital.

Octavo paso.

Creo que antes ha habido muchas famosas, y no tan famosas, que han querido quitarse de la esclavitud de tenerse que teñir el cabello cada mes. Sobre todo cuando llegas a una cierta edad es un momento de liberación. Quizá no apto para todo el mundo, pero para muchas de ellas sí y quizá al ser conocidas destacan mucho más que las que vemos a diario.

Noveno paso.

Yo encuentro que lo que empodera realmente es sentirte bien contigo mismo y, sobre todo, tener un 'look' con el que te sientas identificado en cada época o en cada edad. Si siempre te sientes guapa e identificada con cómo luces, la cana no es sinónimo de seguridad sino una posibilidad más en la oferta.

Décimo paso.

Más que por tendencia, la demanda ha crecido por la pandemia y el confinamiento. Durante el mismo muchas clientas se tuvieron que dejar el cabello gris natural o blanco por obligación, pero después se dieron cuenta de que podían mantenerlo, se veían favorecidas y era más cómodo, ya que les liberaba de la esclavitud del tinte.

Onceavo paso.

Es muy importante que nos lavemos con un champú violeta, para prevenir que ese blanco no nos tire a amarillento. La cana tiene mucha porosidad y a ella se adhieren muchos minerales, que son los que hacen cambiar la tonalidad hacia ocres, amarillos, dorados... Eso es lo que las clientas no quieren, pero tiene solución rápida con el mantenimiento.

Doceavo paso.

Sí. Pero como digo es una actitud y realmente te tienes que sentir que estás preparada para poder llevar este estilo. Si te sientes jovial por dentro, lo lucirás con cualquier corte también por fuera. A mí, por ejemplo, me encanta con un corte 'pixie' con textura o una melena recta y elegante, pero las combinaciones son múltiples dependiendo del gusto de cada una.