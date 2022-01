El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado este jueves "inadmisible" un recurso presentado por Gareth Lee, un activista británico y defensor de los derechos de la comunidad LGTBI que había presentado una demanda contra una pastelería por negarse a hacer una tarta con un lema a favor del matrimonio homosexual.

La demanda se remonta a 2014, cuando Lee acusó a la pastelería cristiana Asher's Bakery de discriminación cuando la empresa se negó a hacerle una tarta con el eslogan 'Apoya el Matrimonio Gay' por considerar que iba en contra de sus creencias.

La pastelería norirlandesa ha alegado en todo momento que se trata de una cuestión de libertad religiosa y recurrieron al Supremo después de que varios tribunales dieran la razón al demandante por considerar que se había cometido un acto de discriminación en base a su orientación sexual y sus ideas políticas a la hora de realizar una transacción comercial.

Sin embargo, el Supremo británico dictaminó en 2018 que los pasteleros no eran culpables de un delito de discriminación y aceptaron los argumentos de los reposteros por considerar que no se habían negado a prestar el servicio al demandante por ser homosexual sino que habían mostrado objeciones respecto al mensaje, con el que no estaban de acuerdo.

Ahora, el TEDH ha considerado inadmisible el recurso presentado por Lee dado que no ha agotado todas las vías judiciales existentes en Reino Unido en el marco del caso. Los jueces han indicado que para que la demanda sea admisible, el demandante debe haber pasado por todas las instancias a nivel nacional.

Así, apuntan que Lee no aludió a la Convención Europea de Derechos Humanos a la hora de dirigirse a las diferentes instancias nacionales, una cuestión indispensable.