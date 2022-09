El Ministerio de Sanidad ha notificado una tercera muerte por la viruela del mono - con una infección concomitante con la enfermedad por otras causas- en el informe de actualización de datos, que señala que hay 7.037 contagios confirmados, de los que 219 han necesitado hospitalización.

Según la actualización de datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), dos de los contagiados con la viruela del mono fallecieron a finales de julio por meningoencefalitis, a los que hay que sumar un tercero "con infección concomitante con la viruela del mono por otras causas".

Gran mayoría de casos en hombres

El último informe detalla que 6.890 de los contagios notificados se han registrado en hombres y 147 en mujeres, con edades comprendidas entre los 7 meses y los 88 años, aunque la media de edad se sitúa entre 31 y 44 años.

El Ministerio de Sanidad ha precisado que solo se dispone de la fecha de inicio de síntomas en 6.730 casos, el primero de los cuales fue el 26 de abril y el último el 11 de septiembre, así como advierte de que existe un retraso en la notificación de casos a la plataforma SiViEs (Sistema de vigilancia), por lo que pide que se interprete con "prudencia" la curva epidémica.

Además Sanidad revela que de los 5.372 contagios sobre los que hay información, 487 (9,1 %) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico y cita entre las más frecuentes las úlceras bucales y las infecciones bacterianas secundarias.

El informe detalla también que 5.407 de 5.620 casos con información disponible eran hombres que mantienen sexo con hombres (96,2%), mientras que no se dispone de información en 1.417 contagios.

Contagios en relaciones sexuales

En el 92,9 % de los 4.570 casos con información disponible, el mecanismo de transmisión fue por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual y en el 7,1 % por contacto estrecho no sexual. Un caso está asociado a exposición ocupacional en el ámbito sanitario y en los 2.467 casos restantes la información está pendiente, no se especifica o no está disponible.

Hasta este viernes, España sigue siendo el país europeo con más contagios seguido de Francia (3.833), Alemania (3.551), Reino Unido (3.407), Países Bajos (1.209) y Portugal (898).

A nivel mundial se han notificado un total de 37.148 casos confirmados de viruela del mono en países no endémicos, siendo Estados Unidos (23.117), Brasil (6.649), Perú (2.054), Canadá (1.338) y Colombia (1.260) los países más afectados.