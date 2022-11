España se adentra en otro invierno más cálido de lo normal

España se adentra en un invierno con temperaturas más cálidas de lo normal, unas lluvias algo convulsas y una temporada de nieve aún más incierta de lo habitual. Este es el panorama que, a grandes rasgos, dibuja la previsión meteorológica de los próximos meses de diciembre, enero y febrero. Según apunta el pronóstico estacional, podríamos estar ante el enésimo invierno con temperaturas más cálidas de lo habitual para esta época del año: un síntoma del avance de cómo el avance de la crisis climática está transformando las estaciones.

Este año, el invierno arranca tras unos meses mucho más cálidos de lo habitual. Los termómetros llevan disparados prácticamente desde el mes de mayo. El verano ha sido uno de los más cálidos jamás registrados. El otoño, a punto de finalizar, también destaca por sus anomalías térmicas. El mes de octubre, el último del que tenemos registros completos, se zanjó con unos registros hasta 3,5 grados por encima de lo normal. Se trata del octubre más cálido desde 1961. Esta tendencia se ha alargado hasta el mes de noviembre donde, sobre todo en la primera semana, se han registrado cifras por encima de lo habitual.

"Las temperaturas no se han normalizado hasta prácticamente la segunda quincena de noviembre. Esta semana es la primera en la que tenemos registros normales para esta época del año", destaca la meteoróloga Mar Gómez, de eltiempo.es. En los próximos días se espera una bajada de los termómetros. Sobre todo a partir de mediados de esta semana y hasta bien entrado el fin de semana. Pero todo apunta a que este primer frente frío será algo puntual. Entre el lunes y el miércoles que viene, coincidiendo con el puente de diciembre, se espera una nueva subida de los termómetros. "Volveremos con temperaturas por encima de lo normal. Los pronósticos estacionales apuntan a que esta tendencia se mantendrá durante todo el invierno", destaca Gómez en declaraciones a este diario.

Previsión de lluvias

El aspecto que más preocupa es el de las lluvias. Sobre todo después de unos meses marcados por las altas temperaturas, la falta de precipitaciones y el avance de la sequía. En estos momentos, los embalses españoles están al 32% de su capacidad. La media de la última década para esta época del año se sitúa justo por encima del 50%. El pronóstico de precipitaciones para el próximo invierno es algo incierto. En el noroeste de la Península se esperan menos lluvias de lo habitual, en las islas la previsión estaría un poco por encima de lo normal y, en general, en el resto del país se prevén valores habituales para la estación.

La pregunta es cuándo empezarán exactamente las lluvias y hasta qué punto podrán aliviar la actual situación de sequía. En relación a esto, Gómez apunta algunos matices. "Para mejorar la situación de los embalses necesitamos una lluvia repartida, continuada y frecuente. Las lloviznas de estos días aportan su granito de arena, pero no son suficientes para recuperarnos de la situación de sequía", explica. Todo apunta a que diciembre arrancará con algunas lluvias en varias zonas de España, pero todavía no está claro si serán más o menos generosas.

Nieve incierta

En un invierno que arranca con temperaturas más cálidas de lo habitual y una lluvia que todavía no ha llegado con fuerza, la otra gran incógnita es qué pasará con la temporada de nieve. Gómez explica que, a diferencia de lo que ocurre con las precipitaciones, no se pueden elaborar predicciones a largo plazo sobre la nieve. Dicho esto, este año pinta complicado. "El pronóstico no es favorable", matiza la meteoróloga. "Aun así hay que destacar que la formación de nieve es muy variable, porque igual una semana nieva mucho y te salva la temporada", añade.

Todo apunta a que diciembre arrancará con nevadas puntuales en los Pirineos. Sobre todo a principio de la semana que viene. Todavía no está claro qué tan intensas serán las nevadas y hasta qué punto cuajarán. "Dependerá de si en la zona ya hay nieve acumulada o si es la primera nevada del año", comenta Gómez. En estos momentos, solo una de las 16 pistas de esquí catalanas solo una tiene previsto abrir en el primer fin de semana de diciembre. Las demás están a la espera de la nieve.