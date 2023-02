El torero Cayetano Rivera Ordóñez, que estará en Valencia el próximo 12 de marzo para torear en la Feria de Fallas, ha incendiado las redes sociales con un mensaje para la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Rivera Ordóñez llevaba sin participar en twitter desde finales de verano hasta que hace unos días regresó a esat red social apuntando: "Hace mucho tiempo que no entro por aquí... Twitter me decepcionó. A ver si el Sr. @elonmusk de verdad ha cambiado las cosas".

Pero ahora ha vuelto a participar con mucha más fuerza para meterse con la ministra de Igualdad: "¿Pedir perdón? No. ¿Signos de arrepentimiento? No. ¿Corregir? No. ¿Dimitir? Menos. @IreneMontero @PODEMOS", ha escrito Cayetano junto a una foto en la que se ve a Irene Montero y un mensaje claro: "469 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de penas de la ley Montero".

El torero ha querido abordar la ley del 'solo sí es sí', una norma que ha puesto en jaque la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Cayetano Rivera Ordóñez ha puesto el foco en la cascada de revisiones de condenas y excarcelaciones, un cisma político y social que ha empañado una reforma que el Parlamento Europeo había esgrimido como modelo para modelar una directiva que quiere llevar la libertad sexual al núcleo de la legislación.

La ley del solo sí es sí echó a andar a partir del caso de la violación de 'La Manada' con la voluntad no de aumentar penas, sino de cambiar el paradigma de los delitos sexuales. A partir de su aprobación, pasaría a considerarse agresión sexual todo aquel acto que no tuviera el consentimiento de las mujeres. O sea, que los tribunales ya no deberían primar en qué medida se había ejercido la violencia y cómo se había defendido la víctima -"¿cerraste las piernas?", había llegado a preguntar una jueza-, sino si la relación había pivotado sobre la libertad sexual.