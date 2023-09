La NASA publicará este jueves a las 15.30 hora española (09.30 en Washington) un informe muy esperado sobre ovnis, que establecerá una hoja de ruta para el estudio futuro de estos objetos voladores no identificados. Tras la publicación del informe, a las 10.00 horas (16.00 horas en España) la NASA dará una conferencia de prensa en presencia de su director, Bill Nelson, y del astrofísico que dirige la investigación, David Spergel.

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) anunció el año pasado el lanzamiento de una investigación independiente, dirigida por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica. Su objetivo no era analizar uno por uno los eventos observados ni intentar explicarlos, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos en el futuro.

El término OVNI ha sido reemplazado en la jerga del Gobierno por UAP (fenómenos aéreos no identificados). La idea es desestigmatizar el tema. La NASA define estos fenómenos como "la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse científicamente como un avión o un fenómeno natural conocido". Si bien reconoce la existencia de tales eventos y la necesidad de tomarlos en serio, la NASA lleva un año repitiendo que no hay pruebas de que tengan un origen extraterrestre.

Durante una reunión en junio, los expertos subrayaron la necesidad de recopilar más datos, de una manera mucho más rigurosa que hasta ahora. Un miembro del panel pidió la creación de una oficina dedicada al tema dentro de la agencia espacial.

"Vamos a ser abiertos"

Bill Nelson, administrador de la NASA, se ha mostrado partidario de "ser abiertos". "No sabemos qué son estos Fenómenos Anómalos No Identificados, pero vamos a intentar descubrirlo. Y lo que descubramos lo diremos", ha asegurado el responsable. "Hay mucha preocupación sobre la existencia de informes clasificados que se ocultan", ha adimtido antes de asegurar: "Somos el Gobierno de EEUU y estamos siendo abiertos y lo seguiremos siendo".

"No hemos hallado indicios de origen extraterrestre"

David Spergel, presidente de la Fundación Simons y presidente del equipo de estudio, ha afirmado que "es esencial clarificar, basándonos en nuestra metodología y los descrubrimientos hasta ahora, que no hemos encontrado pruebas que sugieran que los Fenómenos Anómalos no Identificados sean de origen extraterrestre".

"Aún no sabemos qué son"

A pesar de que no se puede concluir que este tipo de fenómenos tengan una fuente extraterrestre, los portavoces de la NASA admiten que este origen aún es "una posibilidad". Los objetos encontrados, se afirma en el informe presentado, han viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí. "Al igual que la galaxia no acaba en las afueras del sistema solar, el sistema solar también incluye a la Tierra y sus alrededores. Por lo tanto, existe una continuidad intelectual entre las tecnofirmas extrasolares, la búsqueda de inteligencia extraterrestre en el sistema solar y potencial tecnología alienígena desconocida operando en la atmósfera de la Tierra", mantiene el estudio. "Si reconocemos la plausibilidad de cualquiera de estas posibilidades, entonces deberíamos reconocer que todas al menos son plausibles", añade.

La NASA nombra a un director de investigación

La NASA ha nombrado a un director de investigación de fenómenos anómalos no identificados para centralizar comunicaciones y aprovechar los amplios recursos y experiencia para participar activamente en la iniciativa gubernamental más amplia de investigación.

Papel prominente de la NASA para entender los ovnis

En el informe se recomienda que la NASA juegue un papel prominente en todo el esfuerzo gubernamental para entender los fenómenos anómalos no identificados, usando su amplia experiencia para contribuir a un enfoque completo y basado en las pruebas y el método científico.

En especial, se recomienda que la agencia estudie las condiciones ambientales asociadas a este tipo de fenómenos y también que mejore la colaboración con la industria comercial de sensores remotos. Actualmente, la detección de los fenómenos es a menudo fortuita y se realiza mediante sensores que no fueron diseñados ni calibrados para este propósito. A la vez, faltan metadatos completos y archivos exhaustivos, lo que provoca que siga siendo incierto el origen de muchos de estos fenómenos.

Inteligencia artificial

El panel recomienda también que se uses sistemas de inteligencia artificial combinados con una recolección de datos sistemática y con un robusto trabajo curatorial.

Implicación ciudadana y 'apps'

El informe también asegura que será “vital” para entender mejor estos fenómenos la implicación de la ciudadanía. “Al prestar su nombre a este tipo de estudios, la NASA ya está ayudando a reducir el estigma asociado” a dar información sobre avistamientos.

En este campo sugieren que se estudie la viabilidad de desarrollar o adquirir un sistema de “crowdsourcing” para recopilar datos y se pone como ejemplo aplicaciones de teléfono.

“La NASA está posicionada de forma única para contribuir a un enfoque sistemático y robusto para estudiar los fenómenos anómalos no identificados, haciendo progresar su misión de mejorar el conocimiento científico, la experiencia técnica y la exploración”, concluye

“La NASA debe considerar sus prioridades presupuestarias y determinar si debe desempeñar un papel principal o de apoyo en la implementación de cada recomendación. La posición de la NASA debe enmarcarse en el contexto del enfoque más amplio de todo el gobierno para comprender los Fenómenos Anómalos no identificados”