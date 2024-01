Ni 24 horas. Ese ha sido el tiempo que ha tardado Bertín Osborne en conceder una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola! tras el nacimiento de su último hijo, fruto de su breve relación con Gabriela Guillén. Aunque la entrevista se realizó previsiblemente días antes del nacimiento del pequeño, lo cierto es que las palabras del cantante han tenido si cabe mayor impacto al publicarse justo un día después de darse a conocer que Bertín y Gabriela habían sido padres.

Sin embargo, parece que su nueva paternidad no le ha sentado bien. Además de anunciar que no va a ejercer de padre pese a que asumirá sus responsabilidades, Bertín parece que quiere asegurarse primero de que efectivamente es él el progenitor del hijo de Gabriela Guillén. Aunque cuando se dio a conocer la noticia del embarazo, el cantante dio por sentado ser el padre parece que ahora prefiere ser más cauto y ha anunciado que, trascurrido el tiempo prudencial, recurrirá a las pruebas de ADN y paternidad para confirmar que es su hijo.

Los hijos de Bertín

Bertín Osborne alega que por responsabilidad a su familia debe tomar estas medidas: "Soy padre y abuelo... habrá que hacer pruebas", asegura para confirmar que el hijo de Gabriela es hijo suyo también y, por tanto, hermano de las hijas que tuvo con Sandra Domecq y los dos hijos fruto de su matrimonio con la venezolana Fabiola Martínez.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".