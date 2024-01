El humorista Paco Arévalo ha fallecido a los 76 años de edad en su domicilio de Valencia. Su muerte ha conmocionado al mundo del espectáculo, donde amigos y compañeros de profesión no han tardado en reaccionar. Tras la muerte del artista las redes se han llenado con emotivos homenajes al difunto; como la carta de despedida que ha escrito su amiga Bárbara Rey.

La actriz le ha dedicado estas palabras: "Querido amigo Paco, no puedo creer que ya no estés aquí. Hace solo unos días hemos estado hablando, estabas contento feliz. Nos hicimos una videollamada hablamos un rato y también con tu preciosa hija. Una de las primeras cosas que hacía el despertarme, era darte los buenos días como tú a mí. Has sido un ser extraordinario, una gran persona con un corazón inmenso. Como artista Que voy a decir de ti, grande y como compañero todavía más grande,te voy a echar mucho de menos, nuestras conversaciones, esos buenos días y buenas noches y tantos recuerdos y vivencias que hemos compartido. Ha sido siempre un ser extraordinario conmigo, te estaré eternamente agradecida por tu lealtad y tu gran corazón. El mío está roto con tu marcha. Sé que vas a tener el mejor lugar lugar que exista allá donde estés, porque es lo que te mereces y lo que te has ganado con tu gran bondad. Descansa en paz amigo y que dios te coja en su seno.D. E. P".