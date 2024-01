La Xunta de Galicia confirmó este lunes que el material recogido en los arenales gallegos no es tóxico. Se trata de PET (tereftalato de polietileno), ¿supone esto un alivio de cara a su posible afectación en la flora y fauna marina?

Hay que señalar que el problema no reside en cuál es el tipo de plástico, sino en el tipo de aditivos o productos químicos que pueda tener ese plástico y eso por el momento no se sabe. Al igual que la Xunta, nosotros también cogimos muestras para saber que compuestos tenía porque el tipo de plástico no nos dice nada en sí. Son esos compuestos los que podrían ser tóxicos para la fauna marina, afectando a su crecimiento y a su reproducción.

Esa incidencia se conocerá entonces más a largo plazo, ¿no?

Claro. Ahora, el impacto más inmediato se produce a raíz de la acumulación de estos pellets en los arenales. Si hay muchos juntos, existe el riesgo de que algún organismo marino e incluso alguna ave puede también comérselos, lo que le producirá daños en el tracto digestivo. No obstante, eso solo podría darse por un amontonamiento de bastante cantidad de pellets. Como decía antes para hablar de los efectos a medio-largo plazo, es necesario saber los compuestos químicos presentes en estas bolitas.

Un segundo aspecto que también preocupa es la biodiversidad de los arenales, importantísima para muchas especies. ¿Y cómo puede verse afectado por esta llegada de los pellets?

En este aspecto, tengo que apuntar que en este momento me preocupa más la forma en la que se están quitando los pellets que la propia presencia de pellets en los arenales. No hay un protocolo unificado y hay voluntarios, a quien evidentemente hay que agradecerle el trabajo, que están utilizando rastrillos por ejemplo. Si mucha gente hace esto en una playa, el impacto medioambiental es terrible. La Xunta tendría que establecer un protocolo para todas las playas con la mejor manera de quitar esos microplásticos, porque pueden enterrarse al pasar por encima, existen zonas protegidas por donde la gente pisa... Entonces me preocupa el impacto de repente de mucha gente en los arenales para intentar quitarlos, teniendo claro que la presencia de esos pellets evidentemente no es bueno y supone una contaminación.