Por fin ha llegado el día y es que el famoso actor Miguel Herrán ya es padre de una niña junto a su novia, Celia Pedraza. El intérprete de series como 'La casa de papel' o 'Élite' ha dado a conocer la noticia a través de su perfil en la red social Instagram. Una enternecedora foto de la pareja, aún en el hospital, en la que la bebé descansa sobre el pecho de su madre y un escueto pero significativo texto: "Os quiero", dice el actor.

Por supuesto las reacciones no se han hecho esperar. Más de un millón de personas le han dado 'Me gusta' a esta publicación y cuenta con más de 4.300 mensajes de felicitación. Entre quienes no han querido dejar de dar la enhorabuena a los recién estrenados padres se encuentran compañeros de profesión de Herrán. Cayetana Guillén-Cuervo y Paula Echevarría son algunas de las que han dedicado unas palabras a la pareja. También lo han hecho los actores Elena Furiase y Paco Tous así como, el también protagonista de 'La casa de papel'Jaime Lorente.

Fue en junio de este año cuando Miguel Herrán sorprendía a sus fans dando la noticia de que iba a convertirse en padre junto a su pareja, la influencer Celia Pedraza, cuando apenas llevaban unos meses de relación. Esta buena nueva también fue compartida por el protagonista de la serie 'Los Farad' a través de Instagram aunque en esa ocasión publicó una ecografía para anunciar el embarazo.