Tras los excesos navideños València se vuelve a llenar de gente que va a devolver algún regalo desatinado, a las rebajas o simplemente a pasear para ver el ambiente y salir de casa un rato.

El caso es que nos gusta mucho pasear por el centro y saludar. Y si ya te tomas un cafetito y te compras algo como una barra de labios, pues la tarde ha sido gloriosa.

Me encuentro con Alicia Torres, de la centenaria joyería Rafael Torres, uno de los negocios con más prestigio de la ciudad. En 1.896 Rafael Torres Babí montó la primera tienda localizada entonces en la antigua calle Zaragoza -hoy Plaza de la Reina-. Desde entonces han transcurrido 120 años y cuatro generaciones. Alicia lleva unos aros de brillantes ideales, regalo de sus padres por su cumpleaños. Está encantada de volver a la rutina tras las fiestas ya que la tienda ha estado con mucha afluencia en busca del regalo soñado… Su hermano Rafael Torres continúa con su trabajo en Madrid como Presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC).

Y trabajando me encuentro a Cristina Enguídanos, que junto a su hermana Amparo y su íntima amiga la noruega Anne Melsom, capitanean hace más de veinte años la tienda La Herencia de Cornelius, un cajón de sastre donde encontrar siempre un regalo o algo muy chic para salir de allí con todo puesto. El estilo de estas hermanas es inherente, natural y sin artificios. Comenzaron trayendo a València contenedores de muebles de Indonesia y enseres antiguos chinos. Con la crisis de la construcción del 2.008 les bajaron las ventas. Así que probaron suerte con la ropa y los complementos. El negocio floreció de inmediato para regocijo de Cristina, que estudió Diseño de moda y siempre se había dedicado a esta maravillosa tarea. Hoy lleva un look muy fresco y alegre con toques en tono pastel. Nos cuenta que «pese a ser invierno, no es necesario que nos vistamos con negro y gris o colores oscuros. Nos favorece llevar cualquier gama de verdes, turquesas y azules. También estamos estupendas cuando nos damos un toque de color y tonos más claritos a la cara».

Eugenia Bonet Garrigues, licenciada en Marketing por ESIC, tras muchos años desarrollando su carrera profesional en el campo del marketing y la publicidad, quiso dar un vuelco a su vida y dedicarse a su pasión, el diseño de complementos de mujer con su marca Sanuke. Pendientes, anillos y colgantes para mujeres que se gustan, que gustan y que disfrutan cada pieza. Vive volcada en su familia y en el negocio. Eugenia lleva unos pendientes de hojas exageradas en dorado mate, que aportan mucha luz a cualquier hora. «El choker -aro al cuello- es un éxito total sin importar la temporada, y el anillo con forma de cocodrilo es una de mis piezas favoritas; tiene un rollo muy especial».

Y la guinda a esta breve crónica de empresarias valencianas que continuará, lo pone María José Sánchez, con su preciosa clínica en la Glorieta. Llegó de manera casual a la Odontología. «Me gustaban mucho las matemáticas y pensaba hacer una ingeniería o Económicas; me decidí por esto. Una vez que terminé, tenía claro que quería hacer algo muy bien, por eso me especialicé en Ortodoncia y pese a que en España no era necesario, decidí estudiar tres años más la materia, al terminar mi carrera. Siempre he tenido el afán de hacer las cosas bien. Disfruto mucho y en esta especialidad lo más importante es el diagnóstico, el pensar, la planificación del tratamiento junto con esa parte artesanal en la que individualizamos cada uno de los tratamientos, puesto que no es una disciplina como una receta de cocina. Y luego está el trato con las personas. Aunque me siento profundamente murciana -y creo que moriré murciana de corazón- me encanta València y cada día más. En mi consulta conozco a infinidad de personas y muchas de perfil internacional que están llegando, esto hace que sea una ciudad más abierta. Es interesante conocer a gente tan diferente. Inicio el año con mucha ilusión».

Y entusiasmo es lo que tenemos en esta sección por hacerte disfrutar. Feliz semana, Lamarquesa Rockers.