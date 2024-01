Las residencias de mayores sobrellevan con nota la oleada de virus respiratorios

María sale todos los días de la residencia Vitalia Guadalquivir en la que vive para dar su paseo reglamentario. Su rutina incluye una larga caminata diaria, haga frío o calor tras la cual, se sienta un ratito al sol para descansar, relajarse y absorber un poco de vitamina D, de la que ella y el resto de compañeros toman un suplemento. Se ha puesto todas las vacunas recomendadas desde que empezó la pandemia, lo que la mantuvo inmune frente al covid, y ante la nueva ola de virus respiratorios de este año, que de momento tampoco le ha afectado. Si en el periodo álgido de la pandemia las residencias de mayores fueron el principal foco de preocupación por la elevada vulnerabilidad de las personas que habitan en ellas, debido a la edad y a las patologías que presentan, las lecciones aprendidas están permitiendo que estos días se conviertan en pequeños oasis en los que las toses y los mocos son más habituales en los que vienen de fuera que en los que están dentro.

La intensa campaña de vacunación llevada a cabo en octubre y noviembre, en la que se protegió a la inmensa mayoría de los residentes de Córdoba frente a la gripe y el coronavirus ha logrado su objetivo, reduciendo al máximo los contagios y mucho más los casos graves, a pocos días de que se alcance el pico máximo de la epidemia, que se espera llegue en los próximos días. La residencia Vitalia Guadalquivir es un ejemplo de ello. "Estamos muy tranquilos, hemos tenido algún residente con síntomas de resfriado, pero muy leves", explica la directora Carmen Morales, "tenemos un médico en la casa y dos enfermeras que han hecho el seguimiento sin registrar ningún ingreso". En su opinión, la clave ha sido "la prevención y la prudencia", que les ha llevado a aplicar las lecciones aprendidas durante la pandemia de cara a las fechas más conflictivas, en torno a la Navidad. "En ningún momento hemos limitado las visitas ni las salidas de los residentes, que se han reunido con sus familias sin problema, pero siempre que ha habido algún trabajador o algún usuario con síntomas de resfriado, se le ha pedido que use la mascarilla como barrera para no contagiar a otros", afirma. Desde que la pandemia se dio por controlada no se hacen pruebas, así que no hay datos oficiales de contagios en las residencias, solo se actúa en el control activo de los síntomas. En una población de un centenar de residentes, ha habido entre 15 y 20 resfriados leves y un positivo en un trabajador. "El 100% de los mayores y del personal está vacunado contra el covid, con la quinta dosis, y también contra la gripe y estamos comprobando la eficacia de las vacunas en estos días", comenta convencida.

La concienciación de los empleados es otra pieza fundamental. "Todo lo que hemos vivido nos ha enseñado que trabajamos con un grupo vulnerable de alto riesgo y que tenemos que ser muy responsables", comenta, mientras señala a enfermeras, recepcionistas y demás personal que desde hace varios días llevan mascarilla durante sus horas de trabajo. "Se supone que es obligatoria solo en centros sanitarios y farmacias, pero por si acaso, hasta que pase el pico de contagios, hemos decidido llevarla, ya que nos consta que es la mejor manera para proteger a los mayores". Los residentes, que están en su casa, son los que se mueven sin protección, salvo que alguno decida llevarla por decisión propia. En el grupo Vitalia, cuentan con médico en el centro y con un carro de telemedicina que, a nivel interno, supone disponer de un facultativo 24 horas al día. De ahí que no hayan notado el impacto de la alta frecuentación en las urgencias hospitalarias. "Intentamos evitar los ingresos salvo que sea estrictamente necesario", explica la directora, "y estar muy en contacto con los familiares, a los que recordamos que la precaución es la mejor forma de proteger a los suyos".

Situación en otros centros

Dolores, residente, asegura sentirse de lo más segura. "Estamos todos vacunados y no ha habido casos, ver al personal con la mascarilla no es un motivo de preocupación para nosotros, al contrario, ves que lo hacen por ti".

La misma situación se repite en otras residencias, como la de Santa María, en la plaza de La Compañía, cuya directora, Pilar Sánchez, confirma que apenas ha habido contagios entre los mayores. "Si ha habido alguno lo ha cogido fuera de la residencia, después de un traslado hospitalario por otro motivo", explica, "no hemos visto la necesidad de que la mascarilla sea obligatoria salvo si alguien presenta síntomas de resfriado y he de decir que el índice de contagios en la población en general es mucho más alto que aquí en este momento". Como Carmen, coincide en que "la vacunación ha servido de barrera y el ambiente es normal aunque ha habido visitas, salidas y reuniones familiares durante las navidades". Pues que siga así.