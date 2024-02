Pablo Sousa: “El servicio de Neurocirugía de Vigo se ha convertido en puntero dentro de España”

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es un trastorno psiquiátrico complejo que puede ocasionar un grave deterioro clínico, funcional y social al paciente, ya que registra un circuito cerebral reverberante en el lóbulo frontal que se caracteriza por una hiperactividad e hiperconectividad neuronal, funcionando de forma más intensa de lo que deberían. La neuroestimulación cerebral profunda se ha convertido en una alternativa de tratamiento con una reducción de los síntomas y una mejoría del 70% y el Hospital Álvaro Cunqueiro acaba de convertirse en un centro pionero en Galicia al implantar dos electrodos profundos en una paciente con TOC, una cirugía que solo se lleva a cabo en ocho hospitales de España, y uno de los coordinadores, el doctor Pablo Sousa, explica cómo se ha efectuado.

Es la primera vez que se lleva a cabo esta intervención en Galicia, ¿cómo se prepararon para afrontarla?

La llevábamos preparando desde hacía un año y medio, porque técnicamente requiere bastantes pasos e incluso fuimos al Hospital de La Princesa, a Madrid, que es el centro de referencia a nivel nacional, para aprender las técnicas y los pasos que había que dar a la hora de llevar a cabo la intervención.

¿Cuál era la mayor dificultad que entrañaba esta cirugía?

La mayor dificultad era colocar con precisión los electrodos en la zona requerida. La cabeza es un espacio tridimensional y lo que utilizamos es un sistema de coordenadas para colocar estos electrodos, por lo que la dificultad es colocarlos en el punto preciso, que son apenas unos milímetros, las punta de los electrodos en donde queremos que acabe.

¿De qué forma mejorará a partir de ahora la calidad de vida de la paciente?

La mejoría no es inmediata, de hecho, lo que vemos en las primeras valoraciones tras esta primera intervención es que la paciente no tiene efectos secundarios indeseables. En principio está evolucionando bien, no tiene ninguna complicación, y poquito a poco esos impulsos eléctricos van a ir generando su efecto y reestructurando y reequilibrando ese circuito que tenía alterado. Este proceso va a llevar unos dos o tres meses, por lo que hasta que pasen unas seis u ocho semanas no vamos a ver mejoría clínica. Los siguientes pasos por nuestra parte serán comprobar que no hay complicaciones directa de la operación, que cicatriza bien, que se encuentra bien, y a partir de ahí los psiquiatras procederán a valorar la sintomatología clínica de su campo, con escalas y entrevistas, porque al final el paciente es el que va a ir contando si ha mejorado su calidad de vida o no.

Tienen previstas ya nuevas intervenciones, ¿esos pacientes serán solo del área de Vigo o también asumirán los del resto de la comunidad como centro de referencia?

Sí tenemos previstas nuevas cirugías porque estamos hablando de una enfermedad bastante frecuente, se calcula que afecta a un 2% de la población. Dos de cada 100 personas sufren trastorno obsesivo compulsivo y eso es mucho. Por otra parte, cuando algún psiquiatra de otra área se plantee que tiene a algún candidato para esta intervención va a tener que dirigírnoslo a nosotros. Como es una cirugía muy novedosa, el sistema que hemos implantado es que cada caso se va a analizar para su autorización o no.

¿Qué supone para su servicio haber podido efectuar esta primera operación en la comunidad?

Para nosotros supone ponerle la guinda a un servicio que lleva unos años funcionando realmente bien y que se ha convertido en un servicio puntero dentro de España, pero al cual le hacía falta una cirugía novedosa y de alta complejidad como es esta. Era un servicio que ya era muy bueno, pero faltaba la guinda de ponernos al nivel de centros que tienen más trayectoria dentro de la comunidad como es el caso de Santiago, por ejemplo.