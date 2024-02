La fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, en modo espera dos años después de votar

20 de febrero de 2022. Unas 50.000 personas están llamadas a participar en la consulta popular por la fusión de los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena. Para seguir adelante con el proyecto es necesario el apoyo afirmativo de al menos un 66% de los participantes en cada una de las ciudades. La pregunta, en Don Benito fue la siguiente: "¿Estás de acuerdo con que el Ayuntamiento de Don Benito ejercite la iniciativa para la tramitación del proceso de fusión con el municipio de Villanueva de la Serena?". En Villanueva, los habitantes con derecho a voto fueron preguntados con una fórmula similar: "¿Estás de acuerdo con que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ejercite la iniciativa para la tramitación del procedimiento con el municipio de Don Benito?". Las respuestas, sí o no.

El resultado arrojó datos más que dispares entre una y otra localidad, pero en ambos casos superó el 66% de apoyos necesarios que los alcaldes de ambas ciudades por aquel entonces, José Luis Quintana (Don Benito) y Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena) habían establecido. En la localidad dombenitense el apoyo fue del 66,2%, mientras que en Villanueva superó el 90%.

Aún así, el descontento de una parte de la sociedad dombenitense por el proceso en sí, los bulos lanzados sobre la noche del recuento de los votos o la elección del nombre de la nueva ciudad (primero Concordia o Mestas del Guadiana y luego, ante el rechazo generalizado, de Vegas Altas) generaron un caldo de cultivo que desencadenó meses más tarde en la conformación como partido político de la asociación Siempre Don Benito, contrario desde su nacimiento a la unión con Villanueva de la Serena de la forma en que estaba planteado el proyecto de Quintana y Gallardo. A eso, además, se le unió una postura cada vez más contraria del Partido Popular de Don Benito, descontento por las formas y por no tener un mayor peso en la toma de decisiones, según su criterio.

Todo ello degeneró en la paralización del proceso a expensas de la celebración de las elecciones municipales del pasado mayo de 2023, cuyos resultados en Don Benito arrebataron la alcaldía del PSOE de José Luis Quintana y quedó en manos de Siempre Don Benito y Partido Popular, que llegaron a un acuerdo para gobernar durante dos años cada uno en la presente legislatura. De entrada, la actual alcaldesa, María Fernanda Sánchez, ya ha reiterado en varias ocasiones que el proceso de fusión "está muerto" y que "no había nada hecho, era todo humo", en relación al convenio de fusión que debía recoger cuestiones de la nueva planta municipal resultante de la unión de ambos municipios una vez culminado el proceso de fusión.

El momento actual

Así, tras un largo proceso de idas y venidas, el proyecto de unión se encuentra en un estado de stand by toda vez que el PSOE de Don Benito ocupa ahora la oposición tras perder varios miles de votos en las últimas elecciones municipales y mientras en la localidad gobierna María Fernanda Sánchez. Noblejas, líder de los populares calabazones, ya ha avanzado que están por la labor de continuar con el proceso, pero introduciendo cambios ostensibles en la información a trasladar a los ciudadanos. En primer lugar tienen previsto celebrar una nueva consulta popular en Don Benito durante sus dos años al frente de la alcaldía (eso será durante la segunda mitad de legislatura). De hecho, el propio Noblejas ya dijo que se consultará a la ciudadanía "cuando toque, no ahora".

Y en Villanueva, ¿qué?

En el lado serón, habida cuenta de que el proceso encontró el respaldo del 90% de los votantes, no parece que hubiera un gran problema a la hora de retomar de nuevo el proceso si fuera necesario. Si bien, el alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, acusa al PP de que el se haya "truncado" el proyecto social, económico y político "más importante de la región" por su acuerdo con "aquellos que defendían el no". Gallardo dice además que el PP "traicionó en las elecciones lo que había defendido durante más de un año e incluso durante la campaña electoral" y que durante el último año se podría haber avanzado mucho en lo que representaba crear esa nueva ciudad para el 2027. "El único responsable es el PP y la responsable política es la presidenta de la Junta", añade. El propio Gallardo dice que en este momento "existe un 66% de población que está gobernada por escasamente un 30% y eso genera frustración", dice en referencia al dibujo político de Don Benito. Mientras tanto, en el PP de Villanueva, su portavoz, Manuel Lozano, esgrime que no se les tuvo en cuenta para la toma de algunas decisiones y eso acabó generando discrepancias con el modo de llevar a cabo el proceso.

Ahora, con Gallardo centrado en las primarias socialistas, Quintana fuera de la ecuación y con el pacto de Siempre Don Benito y PP el proceso mantiene un modo de reposo o espera que deberá esperar para ver si vuelve a retomarse en algún momento. Gallardo, sin embargo, esgrime que la semilla "ya está plantada y más tarde o más temprano germinará".

Mientras tanto la Asociación por la Fusión Don Benito-Villanueva tiene previsto celebrar una manifestación el próximo 9 de marzo para conmemorar los dos años de la celebración de la consulta popular y para pedir que no se paralice el proceso. El PSOE de Don Benito ya ha anunciado que participará y que apoya la concentración mientras que el PP calabazón se ha desmarcado aludiendo insultos por parte de personas afines al proceso de fusión.