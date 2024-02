La marea de manifestaciones por el atasco en la homologación de títulos recorre España: "No podemos esperar más"

Cientos de profesionales migrantes "atrapados" en el proceso de Homologación, Equivalencia, y de Reconocimiento de Especialidades volverán a echarse a las calles el 28 de febrero. Lo harán en 14 ciudades: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid... que verán desfilar a una marea de trabajadores migrantes que urgen a una solución. Sus motivos, explica el Movimiento Homologación Justa YA!, es volver a reclamar el cumplimiento de los plazos que indica la normativa para los procedimientos de homologación y equivalencia, dependientes del Ministerio de Innovación y Universidades, y de Reconocimiento de Especialidades, que dependen del Ministerio de Sanidad. En ambos casos, se quejan, existen esperas de más de 3 años para tramitar sus expedientes.

"Ante este panorama", dicen, han vuelto a convocar marchas en numerosas ciudades, que se repetirán a comienzos de marzo. El colectivo se remite a un reciente estudio que en el que se habla de demoras de entre los 3 años y los 8 años y seis meses para desatacar esos expedientes. Otro, realizado por el Colegio de Médicos de Barcelona, indica, que, aunque un 87% de los médicos con formación extracomunitaria colegiados tienen título de especialista expedido en su país de origen, el Ministerio de Sanidad únicamente ha homologado al 13,6%.

Este último estudio detalla que el trámite de reconocimiento de especialidades tiene una media de duración de 5 años, y que debido a la complejidad del procedimiento y a estas demoras, solo un 56% solicita el reconocimiento, señalando que el otro 44%, directamente ha decido no intentarlo.

Vidas en pausa

El colectivo de profesionales migrantes indica que, este 28 de febrero, se cumplen dos años y un mes de la primera gran manifestación en la cual se le exigía al entonces ministro Joan Subirats una solución urgente "para la problemática que mantenía la vida de más de 20.000 profesionales, y de sus familias, en pausa". Desde entonces, critican, la situación no ha mejorado.

Los afectados se remiten a cuando nació el movimiento: octubre de 2023, cuando ya existía un atasco de 80.000 expedientes sin resolver

En octubre de 2022, la aprobación del RD 889/2022 pretendía poner solución a estas esperas, y junto a ella se lanzó un plan de choque con 68 funcionarios. Tres meses después, en enero de 2023, el acumulado de expedientes llegaba a los 40.000 y tan solo un año después, en octubre de 2023, ya existía un atasco de 80.000 expedientes sin resolver. Entonces, recuerdan, se tomaba la decisión de comenzar a realizar manifestaciones mensuales por todo el territorio español. Nacía el Movimiento Homologación Justa YA!.

La doctora Rami Ahmadi, en una manifestación de los afectados por las homologaciones, este lunes en Madrid. / DAVID CASTRO

A día de hoy este número ya excede los 100.000 expedientes, los "68 funcionarios del plan de choque 2022-2023 ya no están en funciones, y en su lugar solo quedan 41, 15 de planta y 26 de un nuevo plan de choque anunciado en diciembre 2023 y que aún no ha producido efecto alguno", critican. "Son migajas" resumía sobre ese plan la pediatra Rami Ahmadi, casi cuatro años esperando a que se resuelva su expediente, a este diario.

Promesas rotas

El 27 de diciembre pasado representantes del movimiento se reunieron en el Ministerio de Ciencia, Innovación, y Universidades con el Secretario General, José M. Pingarron, y la Subsecretaria General de Títulos, María del Valle Pérez. Lo hacían, relatan, después de tres meses de manifestaciones, "y esperaban ser recibidos con propuestas que apuntaran a un inicio de solución".

Al salir de la reunión se decidió volver a convocar a manifestaciones para el mes de enero, ya que la promesa de 26 funcionarios, y pasar de tramitar 9.000 expedientes al año a 18.000 "implicaba al menos cinco años y medio para dar una solución solo a los expedientes ya presentados, ni pensar entonces en las nuevas solicitudes que ingresaban a un ritmo de 5.000 al mes", indican.

Servicio de asesoría

Se quejan de que, hace al menos un mes, debería estar en funcionamiento un servicio de asesoría y consulta online por videollamada, con él se iba a dar respuesta a los expedientes con requerimientos, o errores, pero a día de hoy "no hay ni noticias de que dicha promesa se haya materializado en hechos".

Además, los colectivos de profesionales migrantes aseguran que "muchos colegios profesionales bloquean excluyendo del justo acceso a profesionales que, al lograr por fin una resolución de su trámite, se encuentran con más barreras". Citan Colegios de Psicología como el de Madrid, Bizkaia, Extremadura, Castilla y León, Ceuta, y La Rioja, que indican expresamente en sus páginas web en los requisitos "tener nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea".

En Madrid, se concentrarán frente al Congreso de los Diputados a los que invitan a acercarse y conocer sus problemas

Una situación que tachan de "falta de consideración, violencia institucional, y racismo". Por eso, aseguran, apuestan por volver a las calles. Lo harán el miércoles 28 de febrero en 14 ciudades y el sábado 2 de marzo repetirán en Barcelona, Madrid, y Valencia. En Madrid la cita será en las puertas del Congreso de los Diputados a los que invitan a acercarse y conocer sus reclamaciones.

"Ya hemos esperado muchos años y ya no podemos esperar más. Las excusas de digitalización, inteligencia artificial, falta de presupuesto y personal no alcanzan para justificar como 'fallas' o 'errores' a demoras que son por diseño y no por mal funcionamiento: el procedimiento está pensado para generar estas demoras y generar una bolsa de mano de obra altamente cualificada a la que explotar a bajo coste", concluyen.