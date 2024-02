El escaneo del iris no sirve para lograr datos médicos: el historial clínico está a salvo

Cientos de jóvenes y familias hacen cola en diversos puntos de España para que les escaneen el iris a cambio de dinero. La situación ha puesto en alerta a las autoridades, que están investigando si requerir y almacenar la identificación biométrica es legal, aunque se cuente con el consentimiento de la persona. A falta de que la Agencia de Protección de Datos u otras autoridades emitan su veredicto sobre la legalidad, surgen más dudas. ¿Para qué sirve la información obtenida? ¿Se pueden obtener datos médicos? ¿Puede dañar el escáner al ojo?

A continuación, El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, responde a algunas de estas dudas:

¿Para qué puede servir la información que se obtiene del iris?

El escaneo del iris es un método de autentificación biométrica que permite la filiación inequívoca de una persona, a través de una característica física que no cambia a lo largo de la vida. Es equiparable a la información que ofrece una huella dactilar, también única en cada persona. La empresa que está recabando los datos, Worldcoin –fundada por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa detrás del conocido ChatGPT–, indica que su intención es crear un sistema que permita identificar a los usuarios en internet de forma anónima, como una especie de DNI digital. También se analiza el posible uso del iris para desbloquear dispositivos, como sucede ahora con el móvil y la huella dactilar, o para permitir o denegar la entrada en un recinto.

¿Se pueden obtener datos médicos a través del iris?

No, salvo un reducido número de enfermedades que afectan al ojo. A través de las manchas, líneas o decoloraciones del iris no se puede saber si una persona sufre alguna enfermedad, tiene déficit de vitaminas, una alteración genética o problemas en el riñón, hígado o sistema arterial, como sostiene la iridología, una suerte de pseudoterapia. “Leer el iris para obtener datos médicos es una leyenda urbana, pseudociencia, no hay nada demostrado científicamente”, explica Ferran Mascaró, oftalmólogo del Centro Médico Teknon. Sí que se puede saber, analizando el fondo del ojo, si un paciente tiene la diabetes mal controlada, pero ninguna otra enfermedad más, por lo que difícilmente Worldcoin tiene interés en almacenar datos médicos con el escaneo del iris.

¿Brinda datos sobre enfermedades del ojo?

Las principales alteraciones del ojo, como la miopía o el astigmatismo, están relacionadas con la córnea o el cristalino, no con el iris, que no se ve afectado. Pero en el iris sí se pueden diagnosticar un conjunto de enfermedades del ojo como la neurofibromatosis (enfermedad genética multisistémica), la uveitis (inflamación ocular) o si se ha complicado una operación de cataratas. “Pero no creo que el interés de escanear el iris sea buscar enfermedades oftalmológicas”, apunta el doctor Mascaró.

¿El ojo puede verse dañado con el escáner?

Difícilmente. Los oftalmólogos usan a diario escáneres para analizar la retina, el iris u otras partes del ojo pero “el nivel de agresividad es bajísimo”, según Mascaró. Además, el escaneo se produce una vez, no a diario, con lo que el nivel de afectación ocular es mínimo.