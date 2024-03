El tabú de la regla en danza: "Lo normal es menstruar y hay que reivindicarlo"

Aunque la sufren la mayoría de mujeres (afortunadas son las que apenas padecen dolor o sangran poco durante esos días que, en ocasiones, se convierten en infierno), la regla sigue siendo un gran tabú en la sociedad actual.

La menstruación puede llegar a a afectar de manera notable en algunas disciplinas en las que el cuerpo juega un papel fundamental. Es el caso de la danza, que, lamentablemente, tampoco queda exenta de este tabú como denuncian algunas bailarinas, que se enfrentan a esta molestia todos los meses, ya sea durante los ensayos o en las propias actuaciones.

Toñi B. Forascepi / Levante-EMV

«La regla no tendría porque impedir que realizáramos cualquier actividad, pero en la danza no se tiene en cuenta cuando menstruamos y, en ocasiones, es difícil hacer frente a esta situación», lamenta la profesora y coreógrafa valenciana Toñi Forascepi. Recuerda que, en su adolescencia, durante los días del período menstrual, no podía llevar debajo del «maillot» ropa interior que se marcara. «Querían que fuéramos ajustadas y que nada se marcara debajo de la ropa», explica. A pesar de que aún queda un largo camino, reconoce que ha habido avances. «Muchas veces, no se tiene en cuenta que la edad activa de las mujeres en la danza coincide con la edad reproductiva», explica.

En este sentido, la valenciana Carla Wieden, bailarina profesional de ballet en Alemania y que reside actualmente en Berlín, lamenta que el patriarcado está muy relacionado con el tabú en torno a la regla. En sus palabras, «aunque existe una igualdad en el elenco de artistas, en las altas esferas hay más hombres y, por eso, es difícil hablar del tema, ya que ellos no viven esta situación».

«El cinturón del dolor»

En su caso, se considera afortunada en este aspecto, ya que sólo sufre los dolores durante un día en concreto. Califica estos dolores como el «cinturón del dolor», que, en muchos casos, impide realizar la coreografía de manera perfecta durante los ensayos. Sin embargo, recalca que «en las actuaciones, cuando hay público delante, intentas separarlo e ignorar la regla con mucho trabajo y fortaleza mental».

La bailarina Carla Wieden. / Rafa Darder

La menstruación no sólo afecta a las bailarines nivel corporal, sino también a nivel anímico. «Necesito llevar un ritmo más pausado y mantener el estado de ánimo, ya que la irritación suele ser mayor», explica Forascepi, quien recuerda que «somos bailarinas, pero sobre todo mujeres». Por su parte, Wieden añade que empieza a visibilizarse este tema, aunque «entre las más jóvenes, todavía existe pudor cuando se manchan o cuando les baja por primera vez».

Por su parte, la bailarina Esther Meló explica que siempre ha tenido una «relación extraña» con la regla. No fue hasta los 18 años cuando empezó a menstruar. «Bailaba ocho horas al día, tenía el cuerpo muy fuerte, por lo que me tuvieron que dar pastillas para que me bajara», explica. En su caso, le afecta en el equilibrio. «No es cómodo llevar támpax o compresas porque hacemos posturas con mucha elasticidad», afirma, por lo que, en sus palabras, «no suelen ser días muy buenos, ya que te ves el cuerpo diferente y te pesa».

«Soy otra cuando me miro»

Las bailarinas trabajan diariamente frente a un espejo, hecho que les afecta durante el período de menstruación. Las tres coinciden en que se sienten más hinchadas. «Intento ponerme ropa que me cubra más porque, al mirarme en el espejo, me veo de otra forma», denuncia Wieden. En ese sentido, Meló añade que «hay días que no quieres mirarte en el espejo».

Por ello, las tres pretenden romper este tabú no sólo en la danza, sino en todas las esferas sociales. «Lo normal es menstruar, por lo que hay que aceptarlo y reivindicarlo para que la sangre no se oculte», concluye Forascepi.