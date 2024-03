Cocktail de pasión

El viaje lo organizó Paloma Tárrega de Planes y eventos con su marido Osmán Korkar, experto en viajes súper especiales a Egipto. Los arquitectos Arantxa Pérez Pous y su marido Carlos Busutil de Estudio en blanco, se encargaron de reunir a un grupo de amigos con muchas ganas de conocer Egipto. Hicieron un crucero por el Nilo, visitaron Luxor, el templo de Karnak y el de Abu Simbel, entre otros. Lo que más les gustó a los niños fue la visita a las pirámides y el tour en quad por el desierto. Este fin de semana se han reunido todos en el Club de Campo de Los Monasterios para compartir fotos y comentar los mejores momentos. Belén Aznar, Encarna Gómez, Elena Ravello, Sara Giménez, Eva Azpiazu y Bárbara de Prat junto a sus familias pasaron un día de campo estupendo y cómo no, pensando en el próximo destino.

Y el destino del concurso de moda «Maestros de la Costura» será Benaguasil gracias a la excepcional diseñadora de moda de alta costura Isabel Sanchis y su hija Paula Maiques. Ambas llevan la dirección creativa de la firma que cumple 34 años en el mercado y está presente en más de 40 países gracias a su exquisito gusto para recrear y favorecer a la mujer, y a su delicado trabajo artesanal. Con su flagship store en Poeta Querol y desfilando ya varios años en París, la creadora recibe a los concursantes en su taller donde tendrán que replicar un vestido de la firma. Los mejores se convertirán en semifinalistas. Los presentadores y diseñadores del famoso programa Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva, María Escoté y Palomo Spain ya han estado allí. Se emitirá el 28 de abril.

Los jugadores del Valencia C.F. Jaume Domènech y André Almeida, y las jugadoras de la Liga Femenina del Valencia CF, Fiamma Benítez y Marta Carro, han firmado autógrafos a más de doscientos aficionados en la sexta planta de El Corte Inglés Pintor Sorolla. Además de firmar sus cromos de Panini, han posado amablemente con los aficionados y han compartido recuerdos y comentarios sobre la buena marcha del equipo en esta temporada.

«Prohibido no tocar» es el título de la exposición de la artista valenciana Tatiana Roig en Galería Cuatro, que dirige con cariño y eficacia desde hace más de cuarenta años Miguel Castillo, acompañado ahora por su hijo David. En esta nueva exposición, Tatiana pretende rebasar las barreras de la comunicación a través del tacto. Una exposición accesible para que personas con discapacidad visual puedan disfrutar del arte con las manos y el oído. «El arte debe ser disfrutado por todos, no concibo mis creaciones de otra manera». A la inauguración se acercó el presentador Ximo Rovira; Isaac Estévez, diseñador de interiores; Soraya Pla, diseñadora de marcas; Gemalpu y Ana Valdés, creadora de contenido en EnjoybyAna; Omio, Samantha Semur, Mapi Gómez y Vicente Marzal.

Y tras pasar por las galerías de arte y cultivar el espíritu, nada como dejarte ver en el bar Trotamundo en el hotel Only you Valencia para hacer un viaje a través de la coctelería de autor. En el lobby puedes descubrir los sabores del mundo a través de una propuesta creativa de cócteles firmada por Iván Talens, el head bartender. Recientemente ha reinventado algunos clásicos como el Bloody Umami Mary con Jim Beam, salsa Perrins, zumo de tomate, salsa de ostras, sriracha, jugo de limón, sal y pimienta. Todo ello acompañado de una deliciosa propuesta de sushi bites. Si lo completas con la mágica lectura de Beber de cine de José Luis Garci, del que me declaro enamorada de su prosa, pues ya tienes la Semana Santa echada. Como dice en el libro: «Me encanta la serenidad porque siempre va contra pronóstico.»

Feliz serenidad, LAMARQUESA ROCKERS.