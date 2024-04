La influencia de los medios en la identificación y transición social de los menores trans

A lo largo del siglo XXI hemos sido testigos de una revolución en la cobertura periodística de la transexualidad en España. Tanto la atención mediática como el respeto hacia esta forma de diversidad sexual han aumentado.

En el ámbito de las infancias y adolescencias trans, esta revolución no comenzó hasta 2013. Desde entonces, ha protagonizado los principales eventos noticiosos relacionados con la cobertura mediática de la transexualidad. Por ejemplo, la polémica alrededor del autobús naranja de la asociación de extrema derecha Hazte Oir en 2017. Pero también la controversia surgida en relación con la denominada Ley Trans, que se aprobó en 2023.

Una cobertura mediática adecuada de la transexualidad es crucial, ya que los medios pueden influir en la población trans de diferentes maneras. Entre ellas, pueden facilitar los procesos de identificación y transición social de los menores trans. Esa fue una de las principales conclusiones de mi tesis The (r)evolution of news media discourse on transsexuality: representation, agenda building and social transitions.

Noticias, identidad y transexualidad

Estudios cualitativos previos ya indicaban que la visibilidad mediática de las personas trans es muy importante. Particularmente durante la juventud y cuando las personas no están seguras de su identidad.

Cuando las noticias sobre personas trans son positivas, fomentan la esperanza y la visibilidad. Como consecuencia, animan a los menores trans a realizar la transición social. Por el contrario, la cobertura negativa de la transexualidad puede llevar a las personas trans a ocultar su identidad y dificultar o impedir su proceso.

A nivel cuantitativo, varios investigadores encontraron una asociación positiva entre la cobertura mediática de la transexualidad y el número de jóvenes trans que asisten a clínicas de género en Reino Unido y Australia. Por otro lado, también se ha hallado una relación negativa entre los eventos noticiosos negativos y la asistencia de menores trans a unidades de identidad de género en Suecia.

Siguiendo esta estela, en España se ha encontrado entre 2015 y 2018 una asociación positiva entre la cobertura mediática y las inscripciones a Naizen, la asociación vasca de familias con menores transexuales. Concretamente, las noticias sobre menores trans y sus familias fueron las más influyentes. Esto probablemente se deba a que psicológicamente se acercan más a las experiencias de los menores trans y sus familias.

El énfasis dado a transexualidad en los artículos también fue un factor crucial para determinar su influencia en la transición social de los menores trans. Y por último, los medios de comunicación de carácter más progresista fueron más influyentes que los medios más conservadores.

Estos datos sugieren que los medios de comunicación informativos pueden facilitar el proceso de identificación de los menores trans y sus familias. De otro modo, se habrían enfrentado a más dificultades para comprender o reconocer sus propias identidades trans.

Además, los artículos que abordan cuestiones trans pueden servir como un catalizador, animando a los menores trans y sus familias a buscar apoyo. Y por supuesto, los medios también puede promover la comprensión, la empatía y el apoyo dentro de los círculos sociales inmediatos de los menores trans.

¿Siguen influyendo los medios hoy?

La respuesta más honesta es que hay que seguir investigando. Al menos en España, la asociación hallada entre la cobertura mediática y las inscripciones a Naizen desapareció a partir de 2019. ¿Por qué? Aunque se plantean diversas interpretaciones, aquí se van a señalar las dos principales.

Por un lado, es plausible considerar que los medios facilitaran la identificación de los menores trans y sus familias en contextos en los que las infancias y adolescencias trans eran desconocidas. Por lo tanto, a medida que estas realidades se han vuelto relativamente conocidas, la influencia de los medios de comunicación puede haber disminuido.

Por otro lado, cuando la cobertura mediática comenzó a centrarse en los menores trans a partir de 2013, es posible que los medios sirvieran como una fuente de inspiración para los jóvenes trans y sus familias. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento de los discursos contra los derechos de las personas trans en los medios de comunicación españoles. Esta polarización puede haber llevado a los progenitores a actuar con cautela a la hora de apoyar a sus hijos trans.

¿Quiere esto decir que la cobertura mediática de la transexualidad ya no es importante? En absoluto. Aunque su influencia en los procesos de identificación y transición social de los menores trans pueda haberse mitigado, los medios aún tienen un gran impacto. Para empezar, impactan en la agenda política y el desarrollo de legislación como la Ley Trans. Para continuar, lo hacen también en las actitudes, creencias y valores de la sociedad. Y para terminar, en la salud mental de la población trans.