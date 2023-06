«Teixir cultures» és l’objectiu i el nom del projecte impulsat per diverses associacions de La Safor en favor de la inclusió de noubenvinguts, finançat pel programa Ajudes a Projectes que Canvien El Món de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular y Grupo Ugarte Automoción. Juanjo Giner, membre de Ca Saforaui, es un dels seus responsables.

Quina situació estructural tenen estes persones quan arriben a la Safor?

Vivim en un sistema capitalista i aporofòbic que exclou a les persones pobres de manera estructural, i més encara si aquestes provenen d’altres països i continents. Les persones nouvingudes tenen una primera necessitat molt bàsica: sobreviure. Per açò, cal garantir que puguen tenir cobertes les necessitats més essencials com menjar, vestimenta...

Quines accions dueu a terme?

Tenim unes línies marcades, com són el menjador comunitari, l’hort popular, el reforç escolar o les classes d’idiomes, que són també imprescindibles perquè molt sovint hi ha una barrera idiomàtica de les persones nouvingudes tant amb el castellà com amb el valencià, i és essencial trencar aquesta barrera si volem que hi haja igualtat d’oportunitats. En aquestes línies tothom pot venir a aportar, tant en hores de voluntariat com en espècies, com ara donant menjar. També és un espai obert en el qual es poden proposar noves línies de treball, però sempre i quan es comprometen a tirar-ho endavant.

El projecte es manté per la gent del barri, que ho fan tot. És un projecte completament sostenible: les persones que al principi contactaren per una necessitat bàsica ja estan empoderades i això és brutal.

Quin paper desenvolupen entitats socials com les vostres en un canvi de model?

Al racisme, al masclisme i al feixisme se’ls combat, també, donant unes condicions de vida dignes a les persones. Creiem que és una forma estratègica de fer front a totes aquestes lacres socials. Des d’un centre social i amb una mirada de barri podem frenar aquests comportaments i donar una resposta col·lectiva a tots ells. I està clar que no tenim l’estructura ni els diners d’una administració pública

El vostre projecte ha rebut una ajuda de Projectes Que Canvien el Món. Què significa aquesta ajuda?

Ens aporta optimisme, força i ganes de continuar. A nivell econòmic és important perquè cada mes s’han de pagar els lloguers de locals, el menjar, la llum, l’aigua... L’ajuda financera i que hi haja gent que valora el treball i aposta per nosaltres és genial, i ens aporta una energia brutal.