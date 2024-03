La desforestació il·legal en l’Amazones brasiler cau el 63%

La desforestació il·legal en la l’Amazones brasiler ha caigut el 63 % en el primer bimestre d’enguany respecte al mateix període de 2023, segons un informe publicat este dilluns per una organització no governamental. L’estudi elaborat per l’Institut de l’Home i del Medi Ambient de l’Amazones (Imazon) assenyala que, entre gener i febrer passats, va ser talada una àrea equivalent a 196 quilòmetres quadrats.

En el primer bimestre de 2023, la superfície destruïda havia sigut de 523 quilòmetres quadrats en els nou estats amazònics del país, que concentra prop del 70% del major pulmó vegetal del planeta. Segons Imazon, que des de 2008 mesura la desforestació amb ajuda d’imatges de satèl·lit, es tracta dels menors índexs de tala il·legal registrats en l’Amazones brasilera des de 2018.

No obstant això, l’organització no governamental agrega que la dada és molt superior a les taxes de tala il·legal en els primers dos mesos de 2016 i 2017, quan, respectivament, havien sigut destruïts 52 i 69 quilòmetres quadrats. La investigadora Larissa Amorim, una de les responsables de l’estudi, ha alertat que, si bé els índexs han millorat, encara són elevats i representen un «gran desafiament» per al Govern de Luiz Inácio Lula da Silva, que s’ha traçat la meta d’arribar a una taxa de desforestació il·legal «zero» per a l’any 2030, coincidit amb els objectius de Nacions Unides.