Investigan el suicidio de un niño de 9 años que sufría bullying tras declararse gay

Un niño de 9 años de la ciudad de Denver (Colorado, EEUU) se ha suicidado por el acoso escolar que sufría tras anunciar días antes en el colegio que era gay. Así lo afirma en varios medios estadounidenses Leia Pierce, madre de Jamel Myles, el menor víctima de bullying.



Myles había hablado con su familia durante el verano sobre su orientación sexual, expresando que se sentía asustado a lo que la madre le contestó: "Yo te sigo queriendo". Más tarde, se sintió orgulloso de sí mismo y quiso contárselo a sus compañeros el primer día de clase. Sólo cuatro días después decidía poner fin a su sufrimiento.









