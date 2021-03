Primero tuvo problemas con los agentes cuando le pidieron que se identificara mientras tomaba alcohol y no llevaba mascarilla en el exterior de un bar. Luego, intentó atropellar a uno de los efectivos cuando este había finalizado su jornada laboral tras esperarlo a las puertas de las dependencias oficiales. Una vez dado a la fuga, no dudó a la de proferir amenazas contra tres agentes en el momento de su detención y, al final, dio positivo en la prueba de alcohol en sangre. Todo ocurrió el pasado viernes 19 de marzo por la tarde-noche en la localidad de Foios.

G.M.V, vecino del municipio de L'Horta, tuvo el que sería su primer encontronazo con las fuerzas de la ley a las siete de la tarde. Primero se negó a identificarse mientras se encontraba consumiendo alcohol en la terraza de un bar, haciéndolo fuera del horario permitido y sin la obligatoria mascarilla como medida de precaución ante la Covid. Ahí fue denunciado por primera vez.

Tres horas más tarde -una vez finalizado el turno de los policías locales- uno de los agentes fue víctima de un intento de atropello mientras abandona las dependencias para dirigirse a pie hacia su vehículo particular, estacionado en la vía pública a escasos metros de las dependencias. El policía local observó al llegar a su utilitario un turismo de color blanco estacionado a escasos metros y con una persona en su interior. Al principio -según relata a este diario- el hecho no le llamó mucho la atención, pero las alarmas se dispararon al escuchar la frase "ya te tengo delante valiente, ya se cual es tu coche”. Fue entonces cuando el agente fuera de servicio reconoció a la persona con la que había tenido problemas durante la tarde por no querer identificarse. Tras cerciorarse de su identidad, el efectivo decidió volver a las dependencias policiales para dar aviso a los compañeros de lo ocurrido y fue entonces cuando el conductor del vehículo blanco aceleró de forma brusca con la intención a atropellarlo. El agente tuvo que parapetarse tras uno de los vehículos policiales estacionados para no resultar herido.

0'85 mg/l en aire espirado

Tras esquivar el turismo, indicó a sus compañeros la calle del municipio por la que el conductor había salido huyendo a gran velocidad y sin luces en plena noche. Los agentes emprendieron entonces una búsqueda por las arterias cercanas, identificando al vehículo estacionando en la calzada y dentro del vehículo a la persona descrita por el agente que había sufrido el intento de atropello. El varón fue interceptado entonces tras amenazar a los agentes y trasladado a dependencias policiales, donde se le realizó la prueba de alcohol al mostrar síntomas de estar influenciado por consumo de bebidas alcohólicas. El resultado del test fue 0´85 mg/l en aire espirado, instruyéndose también diligencias por haber cometido un delito contra la seguridad vial, además de los hechos anteriores y el intento de atentar contra la autoridad. El varón, de 46 años de edad, pasó al final a disposición judicial.