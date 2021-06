El portavoz de la familia de las niñas de Tenerife: "Beatriz está destrozada"

"No he podido hablar con ella directamente, he hablado con todo su entorno, pero lógicamente está destrozada, machacada... no hay palabras que describan una situación así, no se entiende que el ser humano pueda ser tan cruel, tan miserable", explicó Amills.

"Ahora mismo hay que dejar pasar el tiempo y seguiremos arropándola hasta que necesite, es algo que es dificilísimo de asumir, de entender", manifestó el portavoz.

Amills reconoció que "confiaba en que un tipejo así no haría daño a las niñas". Aclaró que, "desde el primer momento he pensado que las niñas estaban bien, y lo volvería a pensar", dijo el presidente nacional de la organización no gubernamental SOS Desaparecidos.

"He sido siempre franco y sincero defendiendo lo que creía en cada momento y no pensaba en el peor de los escenarios... por muchísimas cosas de su personalidad, confiaba en que un tipejo así no haría daño a las niñas". afirmó este portavoz nacional.

Sin embargo, como ha quedado claro en diversas informaciones, Tomás Gimeno tenía un carácter violento en algunas ocasiones, cuando la situación no le resultaba favorable. De hecho, a finales del año pasado llegó a agredir a la nueva pareja sentimental de Beatriz Zimmermann. Y, entre otras situaciones conflictivas, presuntamente también agredió en una ocasión a un tío paterno, que denunció los hechos y el proceso fue instruido en un Juzgado de Instrucción del partido de Arona. Al final, las amenazas a la madre de que no iba a ver más a las niñas iban en serio.