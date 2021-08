Ataque homófobo en Alicante a punta de navaja: 'Te vamos a matar, maricón'

Como detalla, "dos chicos —uno de pelo rizado, bajito y moreno y otro más alto, pelo liso corto y moreno— salieron del pasillo del polideportivo y preguntaron por mi nombre". "Segundos después de haberles contestado, uno me agarra de los hombros y el otro saca una navaja del bolsillo y empiezan a amenazarme de muerte al nombre de maricón. Luego pasó un coche con la velocidad más alta de lo estipulada y ambos dos salieron corriendo después de empujarme al suelo diciendo: “¡Que nos pillan vámonos, te vamos a matar maricón!", prosigue.

En su testimonio, visiblemente nervioso, detalla que tuvo que saltar y retroceder para evitar que la navaja le perforase la zona abdominal. "Si no llega a ser por el saltito, no sé si estaría aquí para contarlo", expresa. Los dos presuntos agresores huyeron ante la presencia de un vehículo que circuló en ese momento por esa zona a gran velocidad, según el propio Adrián Palazón, no sin antes empujarlo y tirarlo al suelo.

Ya en solitario, el joven "en shock" llamó a una amiga, así como a la Policía, para denunciar lo sucedido. "Se me abrió el cielo porque, sin haberlos llamado, mis padres aparecieron con el coche. Fuimos a comisaría a denunciarlo todo y al ambulatorio, porque necesitaba un parte de lesiones", recoge la Cadena Ser.