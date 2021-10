Un hombre que actúa como mariachi amenizando bodas, cumpleaños y otras celebraciones, ha sido detenido esta semana en València acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad, de diez y trece años, durante el convite del enlace de su hermana mayor, celebrado en una casa de campo habilitada para eventos en la comarca de l’Horta.

El arrestado por la Guardia Civil, que se presenta en redes sociales como cantante y animador, habría realizado tocamientos de índole sexual a ambas menores tras entrar en la habitación donde éstas descansaban, mientras los mayores seguían de fiesta.

Una de las pequeñas se despertó al notar que alguien le estaba lamiendo la pierna. Asimismo, también se le acusa de haber besado en la boca a otra de las niñas y de realizarle tocamientos en los pechos mientras le decía lo bonita que era su cara y sus ojos.

Los hechos ocurrieron la noche del 18 al 19 de septiembre. No obstante, las menores, de las que abusó sexualmente por separado, no contaron lo ocurrido hasta varios días después, al sentirse avergonzadas y no ser conscientes realmente de la gravedad de lo que había ocurrido.

El presunto pederasta, natural de El Salvador, había sido contratado para amenizar como mariachi la boda de la hermana de las víctimas. Cuando una de las hermanas se lo contó a la otra y ambas se lo dijeron finalmente a sus padres, el progenitor telefoneó al mariachi exigiéndole explicaciones sobre lo ocurrido.

Acto seguido interpusieron la pertinente denuncia por abusos sexuales en una comisaría de policía. Al tratarse de unos hechos ocurridos en demarcación de Guardia Civil, fue este cuerpo policial el que se hizo cargo de la investigación.

El grupo de Policía Judicial de Picassent arrestó esta semana al ‘mariachi abusador’. El detenido, que carece de antecedentes y está en situación irregular en el país, ya ha sido puesto a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción número tres de València lo dejó en libertad con una orden de alejamiento respecto de las menores. El acusado de dos delitos de abuso sexual a persona menor de 16 años se acogió a su derecho a no declarar y se negó a colaborar facilitando voluntariamente su ADN.